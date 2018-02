Una avaria a la central de Capdella provoca una riuada

Una avaria a la junta de la canonada de la central de Capdella, al Pallars Jussà, la nit del passat dimecres, va originar una forta riuada, inundant dues cases pròximes a la instal·lació. Joan Gaspà, un dels veïns afectats, ha explicat que un fort soroll el va alertar i en anar a sortir de casa per veure què passava ja es va trobar amb més de 30 centímetres d’aigua a la porta. La CUP de la Vall Fosca ha presentat una denúncia per aquest fet al Departament d’Indústria de la Generalitat contra la companyia Endesa. La CUP demana que s’investiguin les causes de l’accident, el tercer des del 9 de desembre, i si hi ha hagut algun tipus de negligència. Mentrestant, sol·liciten el tancament preventiu de la central. Des d’Endesa s’ha informat que l’avaria ja s’ha solucionat i que la central està tancada per seguretat. Està previst que la instal·lació torni a funcionar aquesta setmana un cop comprovat que tot funciona amb normalitat.

El veí afectat per la inundació ha comentat que tot anava d’aigua i que a ell li arribava sota els genolls. L’aigua va entrar per unes finestres i el soterrani de la casa també es va inundar i van ser operaris municipals els que el van ajudar a netejar tots els desperfectes. Des d’Endesa s’ha informat que responsables de la companyia es van desplaçar a la Vall Fosca el mateix dia de l’avaria i es van personar a casa dels afectats per demanar-los disculpes i solucionar tots els desperfectes. Aquesta avaria, la tercera en tres mesos, ha portat a la CUP de la Vall Fosca a presentar una nova denuncia, la tercera des del mes de desembre del 2017. La formació sol·licita una investigació per saber si hi ha hagut negligències per manca de manteniment i que es depurin les responsabilitats que se’n puguin derivar. Josep Plasencia, regidor de la CUP a l’Ajuntament de la Torre de Capdella, ha sol·licitat que com a mesura cautelar urgent el tancament preventiu immediat de la central i una inspecció i revisió per part de l’administració responsable que en garanteixi la completa i correcta seguretat.

Plasencia ha recordat que ja al mes de desembre de l’any passat van denunciar una fuita d’aigua i les possibles afectacions a les cases veïnes. Aquesta tercera avaria ha corroborat les pors de la CUP i ha demanat que «es faci un acurat manteniment per evitar danys personals».