Rullan i Beccari compleixen pronòstics a l’Skimo 10

Els participants de l’Andorra Skimo van trobar-se amb unes condicions excel·lents per completar la prova. Els màxims favorits a la victòria a l’Skimo 10 no van fallar i van adjudicar-se-la. L’espanyol Pere Rullan i l’italià Filippo Beccari van ser els vencedors, mentre que en categoria femenina s’imposaven Sophie Dusautoir i Marta Riba. Totes dues parelles ja havien estat les millors a l’Skimo 6 del dia anterior.

Els esquiadors afrontaven un traçat de a 40 quilòmetres i 3.000 metres de desnivell positiu entre Grau Roig i Ordino-Arcalís, passant pels refugis de Siscaró, Coms de Jan, Sorteny i Rialb. La parella de La Sportiva formada per Rullan i Filippo Beccari va imposar-se amb un crono de 4.34.11 hores, per imposar-se amb un total de 7.33.48. La segona posició va ser per a Joan Reyné i Wil Juillaguet (7.48.28) i la tercera per a Andreu Post i Wilfrid Jumere (8.00.38). Joan Albós i Jordi Ordóñez va concloure al cinquè lloc amb 8.37.50, mentre que sisens van ser Ferran i Xavi Teixidó (8.53.42). Rullan va admetre que «ha estat una cursa molt dura», però al mateix temps «apassionant», i després aquesta primera edició de l’Skimo 10 preveu que «serà un cursa referent a Andorra, els Pirineus i a nivell mundial, perquè es disputa en un entorn privilegiat i l’organització ha estat perfecta».

Rullan: «Serà un cursa referent a Andorra, els Pirineus i a nivell mundial, perquè es disputa en un entorn privilegiat»

En fèmines Dusautoir i Riba es van adjudicar el triomf amb un registre de 9.10.36. El segon lloc al podi l’ocupaven Michèle Lodge, Lorena Ledesma i Maria Fargues (10.30.43), i el tercer Laurence Lestang i Maude Fumeaux (12.00.16). En aquest segon dia es van trobar amb un itinerari «més llarg, amb més desnivell i més dur», assenyalava Dusautoir, però el que van trobar-se el definia com «espectacular». En categoria mixta s’imposaven Inka Bellés i Jaume Planella (9.24.46).

Gerard Riart, director de l’Andorra Skimo destacava la quantitat de corredors en ser capaços de completar el recorregut durant els dos dies. «Ens han sorprès amb la seva preparació i els temps que han aconseguit», assegurava. El director general de Vallnord Ordino-Arcalís, Xabier Ajona, remarcava que «tot ha sortit perfecte. Les condicions de la neu i la meteorologia han estat perfectes després que la muntanya hagi estat carregant-se de neu durant tot aquest hivern».

Martín es classifica al 30è lloc a la cursa vertical de l’Europeu

Els Campionats d’Europa van concloure amb la cursa vertical, que s’havia hagut de canviar de data a causa del mal temps. Gerber Martín va completar la prova, que tenia un desnivell de 570 metres, a la 30a posició amb un temps de 26.39 minuts.

David Albós va ser 34è (27.24) i Jordi Solé 35è (27.43). El campió va ser l’espanyol Kilian Jornet amb un registre de 23.34. Van completar el podi l’italià Davide Magnini (23.38) i el també espanyol Antonio Alcalde (23.41). En categoria femenina la victòria va ser per a la francesa Axelle Mollaret (25.54). La segona plaça va ser per a la suïssa Victoria Kreuzer (26.39) i la tercera per a la italiana Alba de Silvestro (27.15). En júnior, el més destacat entre els andorrans va ser Sergi Casabella, que va ser 13è (26.10), mentre que Arnau Soldevila era 15è (26.12) i Carles Serra 20è (27.24). Es va imposar l’espanyol Pau Coll (23.21), seguit pels italians Sebastien Guichardaz (23.34) i Andrea Prandi (23.48). En cadet, Andrea Sinfreu era cinquena en una cursa amb 10 participants. Marcava un crono de 32.58. La guanaydora va ser la italiana Samantha Bertolina (29.02). A continuació es classificaven la suïssa Caroline Ulrich (31.13) i la també italiana Anna Folini (32.31). En masculí, Oriol Olm, que patir un atac d’asma, es va poder recuperar per completar la prova a la 6a posició amb 25.14. L’italià Mateo Soltizzio va ser el vencedor (23.14), seguit pel romanès George Jinga (23.53) i el suís Léo Besson (24.15).