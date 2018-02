Uns caçadors troben mort un veí de la Seu

Després de rebre la denúncia, l’àrea policial del Pirineu va iniciar una investigació i va difondre la fotografia per demanar la col·laboració de la ciutadania.

La policia catalana va rebre una denúncia el passat 27 d’octubre sobre la desaparició de l'home, de 54 anys, després que no va anar al seu lloc de treball, en un restaurant d’Adrall. El cos, segons el mitjà digital,no presentava signes de violència i va ser localitzar en una zona boscosa de la muntanya de Calvinyà.

Per El Periòdic

