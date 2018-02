Una vintena d’especialistes es prendran foc a la plaça del Poble

El dissabte a les 23.00h se celebrarà un espectable mai vist abans al país. En el marc de les activitats de clausura del Festival de Cinema Emergent Ull Nu, 25 alumnes de l’Escola d’Especialistes de Cinema i Televisió Ángel Plana de Madrid i Barcelona, amb la col·laboració de la Colla de Diables d’Andorra, realitzaran una cremada de torxes humanes a la plaça del Poble de la capital. L’organització de l’esdeveniment va explicar ahir que les persones en flames formaran una figura «sorpresa». Tot i que l’encesa serà al final del dia, durant tota la jornada els ciutadans podran veure tot l’equip preparant i assajant l’espectacle a la via pública.



L’any passat els Diables del Principat van col·laborar en el rècord mundial aconseguit per la promoció 2017 de l’escola Ángel Plana quan l’escaldenc Gerard Miralles va encendre una trentena de persones al poble de Pelayos de la Presa (Madrid) que van formar el símbol de la pau.

Els promotors consideren que les característiques del país el fan perfecte per al projecte

obertura de l’escola a andorra /L’Escola d’Especialistes de Cine i Televisió Ángel Plana obrirà la seva seu andorra a la tardor, sotsdirigida per Miralles. Els responsables van fer públic ahir el seu full de ruta que contempla la compra de material i la campanya de publicitat per aquesta nova seu durant l’estiu i l’inici de cursos extraescolars al setembre i els professionals per a joves i adults, a l’octubre. L’escola considera que «Andorra és el país perfecte per a convertir-se en la seu europea de les escoles d’especialistes de cinema i televisió» i es mostren convençuts de que el centre de formació andorrà serà un referent europeu per diferents motius com les comunicacions amb França i Espanya, les instal·lacions d’esquí, les muntanyes, la puresa de l’aire i l’alçada que «permet la millor producció de glòbuls vermells», entre d’altres.

Localització

L’escola assegura que el projecte tindrà diferents escenaris «itinerants dintre del país» i «es desenvoluparà a totes les parròquies amb diferents cicles educatius i formatius». Les activitats englobaran nombroses disciplines com caigudes d’alçada, escalada, conducció, parkour, equitació, natació o circ.



L’escola defineix al seu programa d’actuació a Andorra tres objectius concrets: «Realitzar activitats extraescolars per a nens i nenes de totes les edats, formar joves tant a nivell amateur com professional i crear un grup d’interessats per integrar-se en un futur col·lectiu nacional d’especialistes de cine i televisió d’origen andorrà».

L’Escola d’Especialistes de Cine obrirà seu andorrana a la tardor, sotsdirigida per Gerard Miralles



El mes de desembre, l’escola va comunicar durant una trobada amb mitjans que estava mantenint converses amb el Ministeri d’Educació per tal de reconèixer els estudis oficialment a través de l’UdA. De moment, aquesta opció no consta al programa de l’escola facilitat ahir.

Festival internacional

«Més endavant no es descarta la possibilitat de treballar en un Festival Internacional d’Especialistes de Cine i Televisió perquè coincidís amb la festa anual de fi de curs de l’escola, en el qual es realitzarien diferents espectacles i animacions a indrets emblemàtics de totes les parròquies», diu el programa per al nou centre especialitzat a Andorra.

El divendres Ángel Plana i Gerard Miralles acompanyaran diferents alumnes de les escoles que ja funcionen a Madrid i Andorra durant una demostració d’habilitats al 360eXtrem, una de les instal·lacions que més valoren del país els impulsors de la iniciativa.