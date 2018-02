El Total Fight torna a un format compactat

Els compromisos d’un calendari internacional atapeït fa que en la seva 14a edició el Total Fight Masters of Freestyle canviï de format i es compacti. Els últims anys la competició de surf de neu i esquí es dividia en diferents caps de setmana, i en aquesta ocasió tornarà a desenvolupar-se només en un. El nivell del cartell de participants està garantit, amb medallistes olímpics i guanyadors dels X Games.

La competició de Grandvalira, que té el parc de neu del Tarter com a seu, es disputarà del 22 al 25 de març. Per les diferents competicions que omplen el calendari internacional amb els Jocs Olímpics de PyeongChang inclosos, el Total Fight es comprimeix. Una quarantena de riders prendran part a l’esdeveniment en cada disciplina. Les finals en esquí seran dissabte i les de surf de neu diumenge. A les classificatòries es realitzaran dues rondes, comptant la millor, mentre que els vuit finalistes en podran realitzar tres. El circuit d’slopestyle constarà de tres mòduls de baranes i tres de salts.

Noms destacats

La presència de competidors de primer nivell s’entén per la bossa de premis que hi ha, de 60.000 dòlars en surf de neu i de 25.000 en esquí. També per la categoria de l’esdeveniment, ja que al calendari del World Snowboarding es troba en elit, la màxima categoria; i en freeski a l’or, la segona més elevada de l’AFP World Tour. Aquests elements permeten que hi siguin presents en surf de neu l’estatudinenc Eric Willett, guanyador de l’Air & Style dels X Games de Tignes; el japonès Hiroaki Kunitake i els canadencs Mickey Ciccarelli i Brooke Voigt. En esquí l’estatunidenc Nick Goepper, que acaba de guanyar la medalla de plata olímpica en slopestyle i és el segon classificat al rànquing AFP; el seu compatriota McRae Williams, múltiple vencedor dels X Games; el suís Alex Hall i el francès Antoine Adelisse.

Per part local hi seran presents Guillaume Fernàndez, Xavi Rodríguez i Vince Maharavo. Fernàndez hi competeix per desena vegada i en aquest temps ha comprovat l’evolució de la competició. «Cada any he vist que ha anat passant, primer tenia un nivell europeu i ara internacional, amb guanyadors dels X Games», indica el rider, que competirà en freeski. En cinc edicions va arribar a la final, que «és sempre el meu objectiu», però en aquesta ocasió ho veu més complicat de portar-ho a terme. Rodríguez, surfista de neu, valora que l’esdeveniment compta amb «un park de qualitat màxima» per poder donar el millor de si mateix.

Els organitzadors sempre han tingut molta cura en ser atractius per als riders destacats. «És un orgull per a nosaltres tenir corredors internacionals d’aquest nivell», assenyala Enric Bonvehí, director de la competició. Prepararan el traçat de tal manera per a que els riders «puguin treure el màxim del seu nivell» en els trucs que presentin, i per ser final de temporada, «per a molts d’ells és com una gran festa», amb la realització d’activitats paral·leles per al públic i els propis participants. En aquesta ocasió s’instal·larà una pantalla gegant per seguir el desenvolupament i es podrà veure també a través de Facebook live. «Un dels objectius sempre és el retorn mediàtic», per tal de «donar-nos a conèixer i tenir visibilitat als mercats que ens interessa». Aquesta 14a edició es compacta i una vegada conclosa valoraran si es repeteix de cara a l’any vinent o torna a separar-se en dates les dues disciplines: «Veurem com funciona. Per l’any vinent ja veurem si es recupera el format anterior».