Una tesi doctoral defensa la relació entre impostos i contraban

La situació geogràfica d’Espanya, propera a Andorra, Gibraltar i les Illes Canàries, on el tabac és molt més barat per la inferior tributació, la crisi econòmica i els constants increments d’impostos del tabac fins al juny del 2013 expliquen per què Espanya va passar de ser un país de trànsit de tabac il·lícit a convertir-se en un país de destí final. Aquesta és una de les explicacions que la directora d’Afers Corporatius i Legals d’Altadis, Rocío Ingelmo, inclou a la seva tesi doctoral, titulada La incidència dels IIEE.



En l’estudi, l’experta defensa que hi ha una relació directa entre impostos i contraban en el tabac i recomana establir una política «raonable» i l’assignació «suficient» de recursos per lluitar contra aquesta xacra, segons va informar ahir Europa Press. És a dir, Ingelmo assegura que amb l’augment dels preus de les cigarretes, s’incrementa de manera significativa la taxa de contraban, ja que augmenten els benefici que genera l’activitat il·lícita.



L’autora subratlla al seu treball que existeix una relació directa entre els augments d’impostos i, com a conseqüència, del preu de les cigarretes i l’increment del nivell de contraban. «Aquesta relació també s’evidencia davant l’augment dels diferencials de preus entre Espanya i els mercats propers amb preus més barats. LA connexió s’accentua en els períodes en què la taxa de desocupació és més gran, ja que s’incrementen els valors de l’elasticitat de demanda/preu dels fumadors», explica Ingelmo.



Ingelmo destaca la necessitat de tenir en compte l’elasticitat sobre el preu del tabac a l’hora de fer polítiques fiscals, ja que «lluny de tractar-se de béns de demanda inelàstica, la realitat mostra com son productes molt sensibles als canvis de preu i a l’evolució de la renda dels fumadors». explica l’estudi. L’autora conclou la tesi amb una sèrie de recomanacions per reduir el comerc il·lícit de tabac a Espanya: no incrementar el diferencial de preus i evitar pujades d’impostos que afectin els consumidors amb menors rendes.