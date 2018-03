Bonet torna a demanar la dedicació exclusiva

La consellera independent, Sílvia Bonet, ha tornat a sol·licitar al Consell General la dedicació exclusiva que tenia al principi de legislatura. La política ordinenca va perdre aquesta posició quan es va separar d’SDP, moment en què ja es va formar un gran debat i fins i tot se li va demanar de deixar el Parlament. Els seus excompanys progressistes defensaven que havia guanyat l’escó sota les sigles d’SDP i defensant un programa electoral i que, si deixava el partit, havia de deixar la cadira a un altre membre de la formació. La polèmica va anar a més quan els progressistes la van acusar de no fer un bon ús dels diners públics. Les peticions per viatjar i per formar part del Consell d’Europa també van provocar cua.



Amb l’arribada dels consellers exliberals al grup mixt, ja es va especular que Bonet havia donat suport a Pintat per presidir el grup a canvi de recuperar la dedicació exclusiva. En aquell moment, però, es va negar. Ara, després que hagi tornat la calma al grup mixt, la parlamentària ha sol·licitat de nou estar a ple temps. Bonet comptaria amb el suport de DA i els consellers exliberals. En principi, però, tant Víctor Naudi com els membres del PS no ho veurien en bons ulls. La sol·licitud està ara en mans de la junta de presidents.