Anul·lat el concurs que va consolidar vint places de professors eventuals

El Tribunal Superior ha anul·lat el concurs que el Govern va fer l’any 2016 per consolidar vint places de professors eventuals. Així ho mostra la sentència del recurs d’apel·lació que va interposar un professor d’anglès que no va passar el procés de selecció. Els magistrats del Tribunal expliquen a l’escrit que caldrà repetir la convocatòria perquè la resolució del comitè de selecció és «invàlida». El Superior considera que la impugnació del procés és necessària perquè la prova professional i l’avaluació va anar a càrrec de persones alienes al comitè tècnic de selecció.



A més, la sentència també menciona el fet que no es va formalitzar la designació dels tècnics externs que es van fer càrrec de la prova. Tampoc es va fer constar per escrit que les persones en qüestió tinguessin una especialització diferent a la dels integrants del comitè, un fet que hauria justificat la seva participació en el procés.



De la vintena de places consolidades, una es va cobrir amb una persona que es va presentar al concurs intern, sis places es van ocupar amb eventuals amb nacionalitat andorrana i, els 13 restants, es van cobrir amb residents no andorrans.



La sentència aprofita per explicar que el comitè ha d’estar format per almenys dos membres del departament corresponent, designats pel director i que ocupin una plaça d’un lloc de treball de nivell de classificació superior al de la plaça vacant o de nova creació a cobrir, amb l’objectiu de garantir l’avaluació tècnica dels requisits exigits. El comitè també ha d’estar format per dos representants de la secretaria d’Estat de la Funció Pública.