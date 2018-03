Esteve es classifica sisè a l’eslàlom FIS de Meribel

D’altra banda, Lluís Marín es realitzarà més proves al cap i l’espatlla per la caiguda que va tenir a la Molina a la prova de la Copa del Món.

A l’estació catalana de Baquèira-Beret es van disputar dues curses de categoria Citadine Arnold Lunn World Cup. Al gegant, Matías Vargas va ser el guanyador amb un temps de 2.19,15. Segon era l’espanyol Ibon Mintegui (2.20,58). Josh Alayrach va ser quart, Robert Solsona 5è, Quim Rodríguez 9è, Pol Suàrez 11è, Albert Torres 13è, Lucas López 14è, Xavi Cornella 15è, Pol Robert 23è, Nico Castro 25è, Francesc Martí 27è, Tomàs Mijares 34è, Isidre Bartumeu 47è, Edgar Garcia 48è i David Rous 52è. Alayrach va patir un trencament amb desplaçament de la tíbia i el peroné de la cama dreta i va ser operat a l’hospital de Vielha. El termini de recuperació per a la tornada a les pistes s’estima en sis mesos. A l’eslàlom, López va finalitzar al segon lloc, quedant-se a només 0,01 centèssimes del vencedor, l’espanyol Ander González (1.56,21). Suàrez va ser quart, Rodríguez 10è, Cornella 15è, Martí 19è, Mijares 20è, Garcia 23è, Bartumeu 25è i Joaquim Gali 33è.

Per El Periòdic

