El MoraBanc repeteix rècords de fa quasi un quart de segle

Per als equips que no són els grans de la competició, encadenar un bon seguit de victòries no és gens fàcil. El BC MoraBanc Andorra acumula actualment cinc triomfs consecutius, una ratxa que no aconseguia a l’ACB des de la temporada 1993-94. Diumenge té l’oportunitat d’establir una nova marca a la pista del Reial Betis Energía Plus, amb la sisena seguida.

El conjunt andorrà no perd un partit dels del 14 de gener, quan va fer-ho a la pista del Movistar Estudiantes (81-72). Es presentava un calendari més que complicat, però l’equip ha sabut superar al rival de torn, amb els gegants de la competició inclosos. Primer va imposar-se a l’FC Barcelona Lassa (102-92) i a continuació al Montakit Fuenlabrada (77-85), Reial Madrid (89-87), Divina Seguros Joventut (88-81) i Iberostar Tenerife (69-78). El director general del MoraBanc, Franscesc Solana, com a exjugador professional de l’ACB és ben conscient que aconseguir el repòquer de victòries «és molt complicat, una fita que no hem aconseguit en quatre anys», des del retorn a la Lliga Endesa. Però no es tracta tan sols de l’extensió de la ratxa: «No només és el número que portem sumant, sinó els rivals amb qui hem aconseguit les victòries».

Aquell Festina Andorra dels 90 també va ser capaç de sumar cinc partits consecutius guanyant. Va ser entre el desembre de 1993 i el gener del 94. Després de perdre a casa amb el Càceres CB (85-93) va iniciar la dinàmica positiva. La començava contra el Banco Natwest Saragossa (106-90) i la continuava davant el TDK Manresa (67-83), Argal Huesca (99-84), CB Múrcia (71-77) i Taugrés (94-83). La sisena ja no va produir-se i va caure a la pista del Valvi Girona (95-73).

Repte a Sevilla

Fa quasi 25 anys no es va poder ampliar el rècord, però en aquesta ocasió el MoraBanc espera fer-ho. «És un repte que tenim. Els antecedents a Sevilla no són bons i ens trobem a un rival que està necessitat, que compta amb una bona plantilla i té nous fitxatges que li funcionen. Hem d’anar-hi molt preparats i estar concentrats en tot moment, perquè estan lluitant pel descens i s’hi juguen molt a cada partit», assegura Solana, que no es refia gens de la situació dels verd-i-blancs, ja que «els de baix estan molt pressionats i es fa molt difícil de guanyar-los».

Confia que l’equip mostri la mateixa imatge que va fer-ho a les illes Canàries diumenge passat, davant un Iberostar Tenerife amb el que es preveu que lluitarà fins a final de temporada per entrar als play-off: «Vam jugar un partit molt sòlid, amb les idees clares del que havíem de fer. Era una pista complicada i davant teníem un rival dur».