Detinguts sis residents per contraban de tabac andorrà

la Policia ha detingut sis homes residents com a presumptes autors de delictes de blanqueig de diners, d’associació il·lícita i de tràfic de «mercaderies sensibles», tal com s’explica al balanç de detencions efectuades durant la darrera setmana i publicades a la pàgina web del cos policial. Fonts de la Policia van aclarir que «mercaderies sensibles» fa referència a tabac d’Andorra.



La detenció per possible contraban es va fer en el marc de l’anomenada Operació Lliri, de la qual aquest rotatiu no ha pogut tenir més informació perquè està sent judicialitzada i, per tant, des de la Policia no se’n concreten més detalls. La detenció dels sis homes, de 21, 22, 39, 48 i 62 anys, es va fer seguint les ordres del batlle instructor el dilluns passat 26 de febrer, entre les 07.30h i les 19.00 hores.

El balanç de la Policia també registra dues detencions en dos locals d’oci. Una de les detencions va tenir lloc el dimecres passat a Escaldes i va implicar dos homes no residents de 42 i 44 anys com a presumptes autors d’un delicte contra la integritat física. Durant els fets van resultar ferits dos clients de l’establiment, sense motiu aparent, com diu l’escrit policial. L’altre agressió en un local d’oci es va produir diumenge a les 20.15 hores, també a Escaldes, i per un home resident de 47 anys. La víctima va presentar una denúncia per lesions sofertes a l’orella esquerra i al llavi inferior.