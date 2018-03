Raineau vol invertir 18 milions en un casino amb 150 treballadors

El grup francès Raineau proposa invertir 17,8 milions d’euros i crear entre 130 i 150 llocs de feina indefinits si aconsegueix la concessió per explotar el primer casino d’Andorra. La societat preveu contractar un 5% de persones amb discapacitat i un 20% en situació de risc d’exclusió, tal com van explicar ahir representants del grup. A més, es destinarà el 15% de la massa salarial a la formació del personal perquè puguin detectar els clients amb addicció al joc. Raineau es considera un grup especialitzat en casinos turístics i en adaptar els serveis per a un públic d’orígens i poder adquisitiu molt variats. Per promoure tant dins del país com a l’estranger els serveis que oferirà el casino, l’empresa destinarà més de dos milions anuals al màrqueting. S’estima que atreguin 290.000 visitants l’any.



El casino de 2.000 metres quadrats es projecta al Centre de Congressos d’Andorra la Vella, un equipament que genera unes despeses anuals de 700.000 euros i que les podria reduir fins als 90.000 si s’instal·lés el centre de joc, segons va assegurar el director financer, Renard Dugert, fent referència als 20 milions d’euros de benefici que podria aportar el casino anualment un cop passessin uns set anys des de l’obertura. El casino obriria les portes un any després de rebre la concessió, és a dir, l’abril de l’any que ve. Tal com va apuntar la presidenta del grup, Laura Raineau, el lloc escollit és «l’ideal» i permetrà dinamitzar una parròqua que «s’ha quedat a l’ombra d’Escaldes, que s’ha desenvolupat més comercialment», va afegir, El casino ocuparà la meitat de la superfície del Centre de Congressos, que compta amb 4.000 metres quadrats.



El recinte comptarà amb 270 posicions de joc i es dividirà en diverses zones per a màquines, sales VIP, pòquer, apostes i tornejos. També hi haurà un espai per a fumadors integrat al casino. «No hem d’excloure la clientela fumadora en una caixa de vidre incomunicada. A l’espai obert que muntarem, els jugadors també tindran els jocs a la seva disposició», va subratllar Dugert.

A més, es disposarà d’un auditori de 1.500 metres quadrats, una sala de conferències modular de 280 metres quadrats i un aparcament públic amb 100 places d’aparcament.

Gastronomia i arquitectura

«Volem que els clients no entrin només pel joc sinó pel espectacles, la gastronomia o la copa que es prendran amb els amics», va dir Dugert. El projecte al Centre de Congressos inclourà un restaurant a l’interior i un altre a fora, a la plaça del Poble, regentat pel xef amb dues estrelles Michelin, Mauro Colagreco, d’origen argentí i amb una predilecció per la cuina andorrana, espanyola i francesa. El local donarà preferència als productes andorrans. Pel que fa a l’arquitectura, Dugert va insistir que s’ambientarà amb colors naturals i orgànics, i s’optarà pels espais oberts amb poques columnes.