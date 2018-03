L’empresa Montre desmenteix les acusacions pel concurs de bicis

L'empresa que ha guanyat el concurs públic per oferir un servei de bicicletes elèctriques compartides, Montre S. L., va desmentir ahir les acusacions de l’empresa perdedora. Un dels membres de l’accionariat de Montre va deixar clar que la seva proposta «és millor», especialment perquè l’ajut econòmic que necessitava per implantar el projecte era molt menor al que demanava la competència. Coincidint amb el que va manifestar el ministre de Finances, Jordi Cinca, en roda de premsa el passat dimecres, des de l’empresa a qui s’ha adjudicat el concurs van afirmar que ells requerien 130.000 euros i l’empresa descartada, més del doble. Un fet que és possible, segons van indicar, gràcies al suport d’un partner publicitari que «ens dona suport durant 10 anys».

L’empresa descartada podria portar a la Batllia els dubtes sobre la base legal del finançament del projecte

La polèmica neix després que l’empresa descartada presentés el novembre de l’any passat un recurs administratiu al ministeri argumentant que la valoració per atorgar el servei s’ha fet de forma «arbitrària, a més d’il·legal». Concretament, exposava que s’ha realitzat «amb l’omissió i inobservança d’alguns dels requisits formals essencials establerts en el plec de bases» i presenta «notables errors substantius en la motivació de les seves avaluacions i puntuacions atorgades en matèria tècnica, organitzativa i financera». A aquestes crítiques se li sumaven les del conseller liberal Jordi Gallardo, que en seu parlamentària va denunciar dubtes sobre la base legal amb la qual el Govern subjectava el finançament del projecte.

L’empresa que ha perdut el concurs està encara estudiant portar el recurs a la Batllia, ja que les gestions tenen un cost econòmic important que els frena a l’hora de prendre la decisió definitiva. En cas de fer-ho, però, no només argumentaran que, al seu entendre, es van dur a terme irregularitats en el procés de selecció, sinó també els dubtes sobre el finançament del projecte exposats per Gallardo perquè sigui la justícia qui dictamini si el concurs públic s’ha dut a terme degudament o si cal anul·lar-lo.

Més arguments / En tot cas, l’empresa guanyadora està convençuda d’haver presentat la documentació correctament i tenir un millor projecte. En aquest sentit, també van rebatre ahir que la documentació estés en francès. Segons van indicar, «només la documentació tècnica estava en francès i això està permès». A més, van afegir, «la competència també la va presentar en un altre idioma com és el castellà».

Així mateix, van deixar clar que, contràriament al que diu al recurs, les seves bicicletes estan perfectament preparades per Andorra, especialment pel que fa a les baixes temperatures.