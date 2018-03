Canvis en el traçat de la marxa del Punt de Trobada per seguretat

Els treballadors del Punt de Trobada que estan organitzant una marxa pacífica per demà han acordat amb Mobilitat, el cos de Policia, Protecció Civil i el servei de circulació d’Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria canviar el recorregut per més seguretat. Així, els manifestants sortiran a les 11 hores del Punt de Trobada i caminaran fins arribar a Sant Julià, travessaran el poble, i a Aixovall faran una primera parada per agrupar tots els participants. Travessaran un dels punts conflictius per l’allau de vehicles que passa per allà i caminaran fins a la rotonda de la Margineda per la vorera. Un cop allà, pararan novament per agrupar tota la gent i travessaran la carretera fins arribar a la caserna dels Bombers. Aquest, segons va explicar la portaveu dels treballadors, Marta Llamas,serà el segon punt més conflictiu de la ruta. Després, passaran per darrera del Viena i seguiran el camí del costat del riu fins a l’estació d’autobusos. D’allà pujaran cap a l’edifici del Govern fins arribar a la plaça del Poble.



Els treballadors i els cossos de seguretat van fer junts ahir aquest recorregut per tal de verificar-lo i assegurar-se que es durà a terme seguint les normes de seguretat establertes. Així, per exemple, en alguns trams de carretera estarà la vorera acordonada per evitar que ningú baixi a la via dels vehicles.

Suports externs

Des del primer moment, els treballadors del Punt de Trobada van deixar clar que volien obrir la marxa a tota la població i no només als afectats. En aquest sentit, Llamas va explicar ahir que l’associació Stop Violències donarà suport a la sortida i moltes de les dones que en formen part també participaran de la marxa. A més, estan pendents d’una altra associació que també els podria acompanyar en el recorregut.



Tot plegat ha de servir per sumar manifestants i arribar a l’objectiu plantejat: superar el miler de persones. Ara per ara, tal com va indicar Llamas, tenen constància que ja s’han superat els 600 inscrits però no tenen comptabilitzats els assistents, ja que molts s’aniran afegint al llarg del recorregut. «No tothom pot fer vuit quilòmetres a peu i ens consta que hi haurà molta gent que s’afegirà a l’últim tram o més tard», va exposar. La representant dels treballadors també va admetre que la meteorologia serà clau per garantir l’èxit de la manifestació.

Els organitzadors preveuen arribar a la plaça del Poble cap a les 13.30 hores. Allà llegiran un manifest amb les seves peticions que seguidament entregaran al Govern. Cal recordar que la manifestació té com a finalitat reivindicar els drets dels empleats i denunciar que, després de mesos de negociacions amb el Govern, encara es troben sense una línia d’autobús regular que els permeti arribar fins als seus llocs de treball ni una rotonda que els deslliuri de les llargues cues que es formen a la zona. A més, Llamas va deixar clar que no volen marxar de l’edifici i que esperen que els litigis que actualment estan en curs es resolguin al seu favor.