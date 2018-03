Ubach es reuneix amb diversos ambaixadors

La ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, es reuneix des de fa dies amb ambaixadors de diversos països per reforçar vincles i tractar qüestions d’interès al Principat. L’última trobada va produir-se just ahir amb l’ambaixador de l’Azerbaidjan a Espanya, Anar Maharramov, que estava de visita al Principat amb motiu dels actes commemoratius dels 25 anys de la Constitució. Ubach va aprofitar per traslladar-li l’interès de les empreses locals per la cooperació amb el país asiàtic i per la possibilitat d’invertir-hi.

Països llatinoamericans

Anteriorment, la ministra ja s’havia reunit amb l’ambaixador de l’Equador a Espanya, Cristóbal Roldán, i també el de Cuba, Gustavo Machín. El darrer va explicar que la trobada havia estat tot un èxit i que havien parlat sobre les vies per reforçar els vincles i donar-se suport mutu. Mentre que l’equatorià va destacar la voluntat de treballar conjuntament per esclarir «qualsevol inversió corrupta o de rentat de diners» amb origen a l’Equador.