Martí és escridassat i lamenta «les paraules gruixudes»

El cap de Govern, Toni Martí, va rebre una sonora xiulada per part dels treballadors públics que es manifestaven en contra de la reforma de la Funció Pública en el moment que va sortir del Consell General ahir al migdia, coincidint amb una pausa de la sessió. Xiulets i crits que va compartir amb la resta de ministres que el van seguir i que també havien rebut, amb menor mesura, altres consellers generals que havien fet la mateixa operació. Tots ells van passar per davant dels manifestants sense ni, pràcticament, aturar-se. Una actitud que alguns funcionaris van rebre com un cert desafiament.



Posteriorment, i en declaracions a la premsa, va voler mostrar «el màxim respecte» per la mobilització malgrat que «se m’han dit paraules molt gruixudes». De la mateixa manera va recordar que «avui s’ha demanat la meva dimissió i s’han dit molts qualificatius. Però el meu únic qualificatiu és respecte». Martí també va recriminar algunes declaracions del secretari general de l’USdA, Gabriel Ubach: «que digui el que vulgui però no divideixo la societat en dos».



El líder de l’Executiu taronja va voler defensar que la nova llei «no és una llei de retallades», destacant-ne les possibilitats de mobilitat, el fet que permetrà flexibilitzar la jornada laboral i va remarcar que «no treu drets» i que a més s’aportaran 50 milions d’euros més en 25 anys en relació a les qüestions salarials. «Els dic mirant-los als ulls que no és una llei de retallades, com sí que ho va ser la dels complements de jubilació i així ho vaig assumir», va insistir.

negociació / Sobre el procés per intentar assolir un acord amb els sindicats, Martí va exposar que hi havia 10 punts en discòrdia i que uns set van ser acceptats. «Ara, si ho hem d’acceptar tot, tampoc penso que se li pugui dir consens», va dir, i va deixar clar que «no sóc partidari que els funcionaris treballin 35 hores». Amb tot, va garantir que les millores que es van oferir, s’inclouran per via d’esmena.