L’FC Andorra segueix sense tancar la salvació

Derrota de l’FC Andorra davant la UE Sants (1-0). Els tricolors no van estar encertats de cara a porteria, i en canvi els barcelonins van aprofitar-ne una. Amb aquest resultat els tricolors encara no poden assegurar la permanència.

No va ser un matx on es repetissin les oportunitats en una o altra porteria. A la primera part en va tenir una Cristian, i qui més a prop va estar va ser Cervós, enviant l’esfèrica al pal. A la represa Cristian va servir una falta, el porter rebutjava la pilota, i aquesta la recollia Acosta, amb una rematada que acabava al travesser. Al minut 77 Sumarroca aprofitava l’assistència de Navarro per encarar en solitari a Pol i superar-lo. «Parlàvem de tancar la permanència al mes de febrer i no ho hem pogut fer, però tenim encara un coixí important i estem tranquils», assegura el tècnic de l’FC Andorra, Candi Viladrich.