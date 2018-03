Verdú segueix fi i guanya el descens dels Nacionals

Els docents estan decidits a reivindicar el que creuen just

En noies, la vencedora de la carrera va ser l’australiana Greta Small amb 1.19,13. El segon lloc l’ocupava la britànica Cara Brown (1.21,16) i el tercer l’espanyola Clara Albert (1,23,12). Arnabat completava el traçat a la quarta plaça amb 1.23,20 i es proclamava campiona nacional. Xènia Rodríguez era 5a (1.25,04), mentre que Cande Moreno no va concloure.

Les finals de la Copa d’Europa van donar pas als Campionats Nacionals d’Andorra, en la disciplina de descens. Joan Verdú i Laura Arnabat van ser els guanyadors de la cursa de velocitat disputada a la pista Àliga del sector del Tarter de Grandvalira. En categoria masculina Verdú, que venia d’obtenir el dia anterior la novena posició a les finals de la Copa d’Europa, es va imposar de manera clara respecte a la resta d’esquiadors. Marcava un temps d’1.13,25. La segona posició va ser per a Matías Vargas amb 1.14,45, mentre que Xavi Salvadores era tercer (1.15,53). Robert Solsona era quart (1.15,59), Kevin Courrieu 5è (1.16,07), Albert Pérez 6è (1.16,59), Àlex Rius 7è (1.17,18), Nicolàs Castro 8è (1.17,32), Lucas López 10è (1.17,34), Xavier Cornella 13è (1.17,56), Albert Torres 17è (1.18,78) i Arturo León 23è (1.29,05). No va acabar la cursa Pol Suàrez.

Per El Periòdic

