La Policia investiga un furt a l’empresa Cafè el Conseller

Agents del cos de Policia investiguen les circumstàncies en què es va produir un furt amb força a l’empresa Cafè el Conseller la matinada de diumenge a dilluns per mirar de localitzar-ne els autors. Els lladres s’haurien endut milers d’euros que es trobaven a la caixa forta dels magatzems Coma, al barri dels Marginets. Malgrat que inicialment s’havia parlat de la sostracció d’uns 50.000 euros, des de la propietat es va indicar que aquesta no era la xifra, si bé no la tenien quantificada, i apuntaven que seria inferior.

Denúncia

Els propietaris de l’empresa van denunciar els fets dilluns al matí després que quan els treballadors van arribar a les instal·lacions a primera hora van descobrir que la porta d’accés estava forçada i que a l’interior tot estava regirat i que havien accedit a la caixa forta obrint-la i enduent-se els diners que hi havia a l’interior.



De fet, des de la família propietària de Cafè el Conseller es va indicar que els lladres haurien utilitzat bufadors i ampolles de gas per obrir la caixa forta i consideren que havien de ser persones «preparades i amb molta força» perquè el pes de la caixa és molt considerable.



D’altra banda, també van explicar que els autors del furt van regirar el despatx deixant un escampall de papers al seu pas, si bé no es van endur res més que els diners de la caixa forta. A més, també van tallar els cables de comunicacions informàtiques. Els propietaris creuen que l’acció va ser una mesura de seguretat presa pels lladres per evitar que poguessin ser gravats per unes càmeres de videovigilància que la companyia no té.