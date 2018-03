Els rius consoliden la seva qualitat sense cap tram molt dolent

El 86% de l’aigua dels rius d’Andorra és bona o excel·lent i a més cap tram presenta la categoria molt dolenta, segons el balanç de la qualitat de les aigües superficials del 2017. "Considerem aquestes dades satisfactòries perquè es consolida la tendència a la millora", ha posat de relleu aquest dijous la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, coincidint amb la celebració del Dia Mundial de l’Aigua. La xifra coincideix amb la de l’any anterior, però Calvó ha insistit que la novetat del 2017 és que "ha desaparegut la categoria molt dolenta".

Aquests resultats s’expliquen "per la feina de sanejament que hi ha al darrere", ha aclarit la cap d’Unitat d’Aigües, Laura Coll. La tècnica ha recordat que el Pla de Sanejament es va aprovar al 1996 i que en les últimes dues dècades s’ha desplegat una àmplia infraestructura de col·lectors i depuradores així com una xarxa de punts de control arreu del país. Per ara, el departament només preveu "millores petites i puntuals, com la del col·lector que dona servei a Escaldes", ha avançat Coll.

Aconseguir una base bona i consolidada de la qualitat de l’aigua també ha estat possible gràcies al servei de neteja dels rius. "Aquest últim any hem extret una proporció de 22 quilograms de residus per quilòmetre netejat", ha manifestat la cap d’Unitat d’Aigües. De fet, ha prosseguit, "si mirem enrere, al 2010, aquesta xifra era de 150 quilograms, per tant, ha disminuït molt i això vol dir que la gent cada vegada és més conscient de la importància de no llançar brossa al riu".

Educació ambiental

Aprofitant la cita d'avui, el Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat ha instal·lat dos plafons informatius al camí ral just on hi ha la depuradora d’Anyós. Un que mostra el funcionament d’aquesta instal·lació i un altre sobre l’ecosistema del riu. "És un punt singular perquè es troba aquesta instal·lació i enteníem que la gent ha de conèixer-la, a més de comptar amb un espai natural on hi ha un ecosistema molt relacionat amb l’aigua", ha explicat la ministra Calvó.

Els plafons s'adscriuen perfectament al lema que les Nacions Unides han fixat per a la celebració d’enguany del Dia Mundial de l’Aigua: "La resposta és a la natura". I des del Govern precisament volen "posar èmfasi en els serveis que ofereixen els ecosistemes relacionats amb l’aigua i la seva contribució a la qualitat de vida de la població en general". La titular de Medi Ambient ja ha anunciat que tenen previst anar incorporant nous elements informatius i d’educació ambiental a la mateixa zona, "amb la vocació de conscienciar i sensibilitzar la ciutadania".