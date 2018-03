Bona neu i mal temps: les estacions, pendents del cel

Si bé, les previsions per Setmana Santa a les pistes d’esquí del país són molt bones, gràcies a la qualitat immillorable de l’estat de la neu, els responsables de les estacions es mostren prudents, ja que les xifres finals dependran de les condicions meteorològiques, que no se suposen tan bones. L’afluència de visitants comença aquest mateix cap de setmana, però s’espera que els dies més forts siguin els festius de la setmana vinent, a partir de dijous i fins diumenge.



El director general de Grandvalira, Alfonso Torreño, va assegurar que l’ocupació serà del 80 o 85%, el què clarament superarà les xifres de la Setmana Santa passada. A més, s’espera complir l’objectiu fixat d’augmentar un 2% les vendes durant la temporada. Vallnord, per la seva banda, preveu una venda de 37.000 forfets al llarg de tota la setmana. Això suposaria igualar els registres dels últims anys, tot i que el director de Pal-Arinsal, Josep Marticella, espera superar-los «si es el temps acompanya».

En qualsevol cas, l’ocupació hotelera mitjana del Principat estarà entre el 70% i el 85% , mentre que en les parròquies més altes, fregarà el 90%, independentment de les reserves d’última hora. El president de la Unió Hotelera, Manel Ara, va recordar que l’any passat es va registrar quasi un 100% d’ocupació «pel bon temps que va fer el mes d’abril».