Es restableix la circulació a la C-14

Les manifestacions que es produeixen per tota Catalunya en protesta per la detenció a Alemanya de l’ex president Carles Puigdemont està provocant afectacions a les carreteres. Una de les afectades era la C-14, entre Ponts i Oliana, que va estar tallada durant bona part de la tarda d'avui per la manifestació que es va produir dins la localitat de la Noguera, provocant retencions en els dos sentits. A les 21.00 hores la circulació es va restablir amb normalitat.

Els Comitès de Defensa de la República (CDR) han convocat durant la jornada concentracions i talls de carretera en diferents vies de tota Catalunya, com “a mesura de protesta pels presos polítics”, com anuncien. Una de les manifestacions que es produïa era a Ponts, amb la C-14 tallada. En aquesta via de comunicació amb Andorra hi va haver un embús entre Oliana i Ponts, que va arribar a provocar 9 km de retencions. També va haver-hi una marxa lenta amb inici a la Seu d’Urgell a la C-14 direcció Oliana i la N-260 cap a Puigcerdà. A la capital de la Cerdanya també es va produir un tall de carretera a l'N-154, en la frontera amb França.

El CDR de l’Alt Urgell ha desmentit a primera hora de la tarda que es realitzés un tall de carretera a l’N-145 entre la Seu i Andorra.