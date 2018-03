El president dels monitors argentins defensa la seva actuació a Andorra

El president de l’Associació Argentina d’Instructors d’Esquí i Snowboard (Aadides), Martín Bacer, es va mostrar ahir tranquil i satisfet amb la seves actuacions respecte la situació laboral dels associats del Con Sud que treballen al Principat i que l’Associació Andorrana de Monitors d’Esquí (AAME) desaprova i considera motiu de queixa suficient per elevar-la davant de l’Associació Internacional d’Instructors d’Esquí (ISIA, per les seves sigles en anglès). De fet, aquest va ser un dels punts que es va tractar durant l’assemblea de l’AAME, celebrada ahir al vespre.



De la seva banda, Bacer, des de l’Argentina i en conversa telefònica amb EL PERIÒDIC, va explicar que s’havia assabentat de la intenció de l’AAME per un monitor associat a l’Aadides que treballa a Andorra i que el va avisar, «ho vaig saber fa una setmana». En canvi, el president de l’AAME, Carles Iriarte, va assegurar que Bacer ja havia estat alertat «per carta» que les seves actuacions podrien acabar davant de l’ISIA: «Quan va visitar Andorra al desembre, ja ho sabia». Iriarte va exlicar que no tenen «res en contra dels monitors argentins al Principat», sinó que la queixa s’adreça exclusivament «contra l’actuació personal del senyor Martín Bacer».



El president de l’Aadides va defensar el paper que va representar davant d’Ski Andorra com a representant «dels 400 associats que treballen al Principat». «No hem comès ni cap delicte, ni cap error, perquè si hi hagués delicte, aniríem als tribunals però no és el cas. Entenem que s’han de respectar les lleis de cada país, no tenim cap problema amb això», va assegurar Bacer. «Què facin la queixa!», va dir l’argentí sense dubtar-ho i va afegir: «He estat el president de l’ISIA a Amèrica durant vuit anys i sé de bon grau que no intervenen mai en aquest tipus de conflictes laborals, ells no són ni jutge ni part. No és una associació que estigui pensada per emetre veredictes, es dediquen més a organitzar workshops, tallers i a fer intercanvis d’experiències entre associacions d’arreu».

El retorn

Bacer va anunciar: «Tornaré el maig al Principat per reunir-me i estrènyer els llaços amb Ski Andorra, però no penso trobar-me amb l’AAME», va sentenciar. El president de l’Aadides va tenir paraules molt dures per l’associació andorrana: «Volen tenir publicitat i tenen afany de protagonisme, no entenen que és la meva obligació, com a president, defensar els drets dels meus associats i vetllar perquè tinguin les millors condicions possibles». Bacer creu que hi va haver la intenció de «malinterpretar» la seva visita.

En canvi, el president de l’Aadides sí que va expressar el desig de reunir-se amb la recentment reactivada Associació Andorrana de Professionals de l’Esquí i Disciplines Associades (Aaped): «És una cosa diferent que arrenca amb la intenció de defensar els mateixos drets per a tots els monitors», va considerar.

Opinions divergents

Iriarte va manifestar que algunes de les declaracions realitzades per Bacer sobre l’AAME «falten a la veritat i deixen en molt mala posició alguns dels membres de l’associació» de manera injusta. «Tenim molt clar que nosaltres no anirem a Argentina a arreglar els seus problemes», va assegurar Iriarte. Mentre que Bacer, va opinar, posant el mateix supòsit, que «si els monitors andorrans tinguessin problemes a l’Argentina,entenc que el més normal seria que l’associació que els representa intercedís i això és el que he fet jo a Andorra amb els meus associats, com faria a qualsevol país, si convé».



«Per respecte i per bona educació, el que fariem nosaltres seria intentar contactar amb l’associació professional d’aquell país», va insistir Iriarte.

Altres punts de l’assemblea

Els membres de l’AAME reunits en assemblea ahir van tractar, a més, els problemes d’intrusisme detectats durant el període de Carnaval, en el qual els monitors van detectar instructors no autoritzats realitzant classes a les pistes del país i també monitors regulats «saltant-se el reglament», encara que Iriarte va assegurar que «no podia donar més detalls sobre això». Un altre dels punts que els monitors andorrans van tractar va ser la reactivació de l’Aaped, que l’AAME no veu amb mals ulls: «Qualsevol associació de monitors legalment establerta té la seva legitimitat», va dir Iriarte.