Ruta turística sobre els recursos hidroelèctrics

El projecte La Ruta de l’electrificació del Pallars, liderat pel Consell Comarcal del Pallars Sobirà, vol dinamitzar econòmicament la comarca a través dels seus recursos hídrics. En cadascun dels 15 municipis es condicionarà un espai relacionat amb l’aigua i d’aquesta manera es crearà una xarxa d’espais relacionats amb l’aprofitament per a la generació d’energia elèctrica, l’aprofitament per a la realització d’esports d’aventura i activitats relacionades amb el turisme de natura.

Entre les actuacions que es portaran a terme, destaca un museu a l’aire lliure a Tavascan. A l’exterior de la central s’instal·laran unes marquesines amb panells informatius i tota l’explicació de la ruta de l’electrificació del Pallars. Al riu Noguera Pallaresa s’hi preveu ubicar senyalització interpretativa. La primera fase del projecte s’executarà aquest 2018 i compta amb un pressupost de 360.000 euros.

La central de Tavascan, al municipi de Lladorre, anualment rep uns 2.000 visitants. Es tracta d’una de les centrals hidroelèctriques sota terra més grans d’Europa. El conjunt es troba dins d’una caverna de 500 metres de profunditat a l’interior de la muntanya del Pic de Guerón. Una de les seves singularitats és que és reversible, la primera d’aquestes característiques que es va posar en marxa a l’Estat espanyol. De dia agafa l’aigua dels llacs per produir electricitat, i durant la nit funciona com una estació de bombeig; torna a pujar l’aigua fins als llacs superiors per poder reutilitzar l’aigua com a font d’energia.

Per explicar el funcionament de l’equipament i de l’electrificació del Pallars, l’ajuntament farà a l’exterior d’aquesta central un museu a l’aire lliure que permetin conèixer el context històric i geogràfic del moment en el qual es va iniciar l’electrificació de la comarca. El projecte consisteix en la creació d’un espai interpretatiu de l’electricitat a l’exterior de la central de Tavascan. Des d’aquest punt es distribuirà la gent a altres punts vinculats al projecte com Llavorsí, Espot o Baix Pallars. Aquest projecte vol relligar els elements turístics vinculats amb les hidroelèctriques dels 15 municipis de la comarca i que des de cada punt es divulguin la resta.

Entre les actuacions previstes que han de servir per dinamitzar turísticament la comarca hi ha l’adequació dels antics barracons a Ribera de Cardós. En aquests espais es portava a terme la vida social dels treballadors que van realitzar les obres de les centrals de Tavascan i Montamara. La idea és la de recrear l’espai de la cantina, els dormitoris, i les zones recreatives. La localitat de Tírvia pretén mostrar com va afectar la Guerra Civil a la vida del poble i en especial es vol ensenyar la devastació que van patir elements estratègics per la vida quotidiana com podia ser la central de producció de l’energia hidroelèctrica. A Esterri de Cardós es vol condicionar l’exterior de la Mola d’Arrós de Cardós amb l’explicació del sistema de distribució de l’electricitat a la resta dels pobles del municipi.