Desestimat el recurs contra l’ETR de l’Aldosa

El Govern ha desestimat el recurs administratiu que van presentar els veïns de l’Aldosa de la Massana contra la declaració d’interès general aprovada el mes de novembre en relació a la construcció d’una nova Estació Transformadora i Repartidora (ETR) al bosc de la Gonarda. La decisió va ser comunicada per escrit als veïns contraris a la infraestructura dijous passat.

El principal motiu de la desestimació és que aquesta construcció està planificada dins la xarxa de desenvolupament elèctric d’Andorra des de fa més 25 anys i és necessària per abastir la població de les valls del nord. L’executiu també defensa la idoneïtat de la ubicació que, després dels estudis pertinents, assegura, no suposarà cap impacte ambiental ni visual, ja que l’edificació tindrà aspecte de xalet de muntanya.



A més, el Govern va voler insistir en què els estudis han demostrat que no hi ha cap risc per a la salut dels veïns, ja que la construcció de l’ETR serà a una distancia considerable dels habitatges i, en qualsevol cas, els camps electromagnètics que produirà estan molt per sota dels valors que es consideren segurs.

La decisió va arribar després que s’acordés incrementar la partida en 200.000 euros per que les afectacions als veïns siguin mínimes, que impliquen el soterrament parcial o la plantació d’arbres al voltant per reduir el soroll.