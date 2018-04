Cardelús salta al Campionat del Món de Moto 2 amb deu Wild Cards

Andorra per fi tornarà a tenir un pilot a les graelles mundials de motociclisme. Ahir es va confirmar la presència de Xavi Cardelús de l’equip Stylobike al Campionat del Món de Moto 2. Aquest 2018, el pilot del Principat comptarà amb 10 Wild Cards i l’any 2019 competirà únicament en aquesta prova. Cardelús va començar la temporada al Campionat Europeu de Moto2 però va patir una caiguda que el va allunyar del més alt del podi. La pròxima prova es disputarà el 29 d’abril al circuit Ricardo Tormo de la Comunitat Valenciana.

«Tot l’equip d’Stylobike confia en la feina, estem units i fem força per arribar lluny»

«La veritat és que estic molt content, amb aquesta notícia fem un gran pas i ara podrem estar lluitant per les primeres posicions del Campionat Europeu de Moto 2, i qui no diu, pel títol», explicava un emocionat Cardelús. «Per fi he, aconseguit les Wild Cards i ara estic molt motivat, així, aquest any serà l’últim en aquesta competició. A més, estem molt contents amb el resultat a Estoril, el treball està donant els seus fruits i estem lluitant per les primeres posicions. Una quarta i una cinquena posició està molt bé, però si no hagués caigut a la primera prova, hauria guanyat i em va fer ràbia. A València vull lluitar pel podi», sentenciava.

D’aquesta manera, el pilot ja té confirmada la seva participació a Jerez i vol tenir presència a totes les curses mundials d’Europa. «Tinc clar que serà difícil, competiré contra els millors dels millors i serà exigent, molt dur, perquè van tots al màxim i al principi costarà bastant, però, amb força i dedicació podem arribar al més alt».

Dues temporades més

A més,Cardelús va anunciar que seguirà lligat a l’escuderia Stylobike durant dos anys més. «Tots confiem, estem units i fem força», explicava. «No m’han marcat resultats, ells saben que em costarà, però he de gaudir, aprendre i guanyar experiència. D’aquesta manera, d’aquí a dos anys, podrem estar més endavant, tot el que pugui guanyar en aquest temps serà bo».

Pel que fa al darrer acord amb Avinita, Cardelús va voler destacar que «és molt positiu» i que els ajuden «molt», de fet, «amb ells es poden obtenir aquestes invitacions».

En aquest sentit, Cardelús comptarà amb una nova moto pels Mundials. «El pilotatge no canvia gaire però s’ha de donar el 100% des del primer dia, cosa que ja estic aplicant i que ha canviat aquest any». A més, «el pas al Mundial requereix més exigència i per tant, viatjar tan lluny, estar fora un mes, és una cosa que no he provat. Estic nerviós en aquest aspecte», comentava.

30 anys després

«Vull agrair aquesta situació al meu pare, ell m’ha inculcat aquest esport i estic aquí gràcies a ell, hem passat moments molt durs però estem aquí i arribarem lluny», manifestava el pilot.

Per la seva part, Xavi Cardelús pare, va voler comentar la felicitat per aquest moment. «L’he vist molt canviat aquest any, he conegut un pilot totalment diferent i ha ratificat que és bo en aigua i en sec, ha fet un canvi important i, per aquest motiu, l’equip s’ha interessat en renovar-lo per dos anys», explicava. «L’últim andorrà que va trepitjar les graelles internacionals de motociclisme vaig ser jo fa 30 anys i, que ara sigui el meu fill el següent em fa molta il·lusió. El meu consell és que doni gas», bromejava.

Passos curts i amb confiança

El propietari de l’equip Valeriano Rodríguez també es va mostrar molt content de «poder anunciar l’extensió per dos anys del contracte». «És un pilot que té confiança, potencial i projecció de futur, estic molt content de donar aquesta notícia. Ha començat molt bé l’any i ha canviat molt, està més motivat i segueix les pautes per tirar endavant».

«Al final, tampoc hem de posar objectius. El que ha de fer és no sortir de la línia actual. El veig molt preparat per fer el pas al Mundial perquè com més endavant vas més canvia la mentalitat», destacava. «Tant de bo el vegem a Moto GP, però, de moment, hem de fer passos curts, sòlids i hem d’anar confiats. Ara tenim un plantejament de 10 Wild Cards que serviran per fer aquests passos i anar treballant des del minut u»

Andorra acollirà l’assemblea general i els premis FIM els propers 1 i 2 de desembre

L’any passat, el Principat va acollir els premis FIM i, un altre any, rebrà la prestigiosa cerimònia d’entrega dels premis pels recents coronats campions del món de la Federació Internacional de Motociclisme. Aquest any, l’assemblea acollirà les eleccions presidencials de la federació.

És un gran plaer per la Federació Motociclista d’Andorra presentar per segona vegada la cerimònia. Espero que el nostre petit país torni a encantar a totes les federacions nacionals de motociclistes afiliades a la FIM, als campions mundials, a tots els patrocinadors, promotor i convidats», afirma Natàlia Gallego, presidenta de l’entitat.

Per la seva part, Vito Ippolito, president de la FIM, considera que «després de l’èxit de l’any passat, estic encantat de tornar. Cada any, aquests premis brinden una gran oportunitat per participar en una celebració dedicada a tots els nostres campions. A més, tindrem totes les federacions nacionals presents i serà una gran jornada que permetrà a tots els vinculats al món del motociclisme trobar-nos».