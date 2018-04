La justícia condemna Samarra i absol 'Crónica Global'

El jutjat de primera instància número 20 de Barcelona ha sentenciat que l’expresident d’Orfund, Joan Samarra, ha vulnerat el dret a l’honor de l’actual ministre de Finances, Jordi Cinca, contra qui s’havia querellat acusant-lo d’apropiació indeguda i blanqueig de capitals en el marc del cas Orfund. Malgrat que la magistrada no entra a valorar si els fets són certs o no, sí que condemna Samarra a pagar 7.000 euros –Cinca demanava 30.000 euros– i a contractar la publicació de la resolució de la sentència en tres diaris andorrans i al diari digital Crónica Global per «intromissió il·legítima en l’honor» del ministre.



La jutgessa, però, no pensa igual pel que fa a la demanda que Cinca va interposar contra el diari digital espanyol. Així, considera que ni les notícies difoses pel mitjà ni en la publicació del llibre Diamantes sucios han vulnerat l’honor del ministre i que preval el dret a la llibertat d’informació per «l’interès públic» de les notícies. En la resolució, deixa clar que «es pot observar clarament que el que es fa en aquests articles periodístics és donar compte del contingut d’una querella, sense fer cap tipus de valoració. La major part del contingut de l’article està entre cometes». La jutgessa també considera que els articles estan escrits «de forma neutral sense cap tipus de valoració» i que «no es pot observar cap mena de manipulació de la informació o cap tergiversació de manera interessada amb la única finalitat d’atemptar l’honor del senyor Cinca». Per tot, la magistrada desestima la demanda del ministre i absol als periodistes de Crónica Global.

Cinca, satisfet

El ministre de Finances va valorar ahir a preguntes dels periodistes que «el temps em va donant la raó». Des del seu punt de vista, la resolució demostra que «una persona s’ha passat dos anys explicant coses que no eren certes». Segons el també portaveu del Govern, després de cinc autes desestimant les querelles presentades per Samarra, «ara n’arriba una altra en què ja no es desestima per fals o inversemblant, sinó que, a més, se’l condemna perquè la querella és difamatòria».



Pel que fa a l’absolució dels periodistes del mitjà espanyol, Cinca va deixar clar que al seu entendre «quan s’informa d’alguna cosa no únicament has de tenir la tranquil·litat que estàs informant sobre el que diu una tercera persona sinó que també estaria bé saber si el que diu aquesta tercera persona és cert o no. Però no sóc ningú per valorar el que professionalment ha de fer cada persona». Amb tot, va afegir que «estudiarem amb els meus advocats si cal prendre alguna altra mesura o no».