Surt a concurs la gestió del Centre Andorra Sostenible

El Govern ha aprovat la licitació del servei de la gestió del Centre Andorra Sostenible. El concurs és d'àmbit nacional, amb modalitat ordinària i procediment obert, i la data límit per presentar les ofertes és el 16 de maig. Actualment, el departament de Medi Ambient i Sostenibilitat disposa d'un contracte d'assistència tècnica del Centre d'Andorra Sostenible, que venç a finals del pròxim mes de juny. La licitació de la nova gestió es farà per una durada màxima de sis anys a comptar a partir de l'1 de juliol.



L'empresa adjudicatària de la gestió del Centre Andorra Sostenible haurà de treballar sota la supervisió i amb la línia d'objectius del ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat. En el plec de bases s'estipula que, a més de l'actual tasca educativa i comunicativa d'assessorament i sensibilització ambiental en diferents àmbits com les escoles, el món empresarial i les associacions i federacions esportives, el servei haurà de fomentar i ser proactiu en les actuacions del Govern en matèria de desenvolupament sostenible, en la seva comunicació i la seva difusió. El concurs també preveu la possibilitat que, durant el nou període de contractació, el Centre Andorra Sostenible s'allotgi fora de l'edifici administratiu i que es doti aquest servei d'un vehicle elèctric.



D'altra banda, el consell de ministres també ha aprovat, a proposta del ministre d'Ordenament Territorial, Jordi Torres, la realització de treballs de condicionament en diferents trams de les carreteres CG2, CS-520 i CS-340. D'aquesta manera, el Govern dona continuïtat a les obres de millora i manteniment a la xarxa de carreteres.



Els treballs que es realitzaran a la CG2 corresponen a la tercera fase de les obres de manteniment del tram de carretera que va des de les Bordes d'Envalira fins al Cap del Port, on es remodelarà una obra de drenatge ubicada a la cruïlla entre la CG2 i la CS-280, es farà una cuneta i la millora dels pous de drenatge afectats.



Quant a la licitació dels treballs a realitzar a la CS-340 (carretera del coll d'Ordino), corresponen a la quarta fase de les obres realitzades fins ara en el marc del Pla d'actuacions que el Govern porta a terme a la CS-340 i CS-240 (carretera de Montaup), i vessants adjacents. L'abast del projecte és la reparació de l'extrem de la calçada existent, per refer els murs de maçoneria malmesos i millorar la seguretat, mitjançant elements de barrera mixta fusta-metall. S'actuarà en dos trams amb una llargada total de 312 metres lineals.



Finalment, pel que fa a la licitació dels treballs a realitzar a la CS-520, corresponen a la primera fase de les obres que es faran a la zona de Comallempla (la Massana). L'objectiu principal del projecte és resoldre les deformacions de la calçada. El projecte també preveu la substitució de l'escullera actual per un nou mur de maçoneria recolzat sobre un fonament de formigó armat. En concret, l'actuació a realitzar en aquesta fase es concentra al voltant del PK3, amb una llargada de 131,45 metres lineals.