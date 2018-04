L’FC Andorra busca assegurar la permanència

L’FC Andorra busca la victòria per assegurar la permanència. L’equip del Principat jugarà demà diumenge contra el CF Balaguer i intentarà aconseguir els tres punts que li suposarien un gran pas per confirmar la permanència. Segons Joan Cervós, «l’equip té ganes d’aconseguir els punts per jugar amb tranquil·litat i aconseguir l’objectiu de la temporada». «Si perdem aquest partit, ens podem ficar massa a baix de la taula, així que el punt segur però hem de guanyar», per aquest motiu, «estem preparant el partit amb intensitat, haurem d’estar tancats i sortir a la contra, ja que tenen mancances defensives i les hem d’aprofitar».

Malgrat això el lateral esquerre creu que «és un equip que està en forma» i que al davant «destaquen molt». «Serà un partit difícil», assenyala. «Juguem fora de casa i sempre ens costa entrar als partits, hem de trencar aquesta dinàmica, ja que a casa ens sentim forts, però a casa no».

«Portàvem uns quants cap de setmana sense jugar i això ens trenca però jugar amb la selecció ens motiva, m’ajuda a estar-hi», explica. Personalment, Cervós «es veu molt bé» i ha d’anar «partit a partir», així i tot «no esperava tenir tant protagonisme aquest any». «Ha estat una gran aposta venir a Andorra», sentencia.