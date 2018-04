Casabella i Arenys, millors andorrans a les Dolomites

Pel que fa a la cursa individual del circuit celebrada ahir, en categoria junior, Sergi Casabella va ser 11è. Carles Serra va ser 31è i Arnau Soldevila, 15è. Julien Ançay va guanyar la cursa. En sènior, Xavi Areny va ser 31è , Gerber Martin, 38è i Jordi Solé es va retirar per malestar físic. La victòria va ser per Robert Antonioli.

Per El Periòdic

