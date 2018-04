Més de 600 joves participen a l'Encamp Nit

El departament de Joventut i Esports ha organitzat aquest dissabte a la nit la novena edició de l'Encamp Nit, que ha tingut lloc al Complex esportiu i sociocultural d'Encamp entre les vuit del vespre i les dues de la matinada, amb un programa d'activitats dirigit a joves d'entre 12 i 20 anys. El director del departament, Ignasi Vinós, ha detallat que hi han participat més de 600 joves, i que la pluja no els ha desmotivat. La Policia ha confirmat que durant la nit no hi ha hagut cap incident destacable ni cap detingut. Com és habitual, l'organització compta amb seguretat privada als accessos del recinte per comprovar que els joves no introdueixen alcohol a les activitats, i també van fent rondes. A més, s'informa el Cos de Policia i el Servei de Circulació del comú d'Encamp de l'esdeveniment. La celebració ha transcorregut amb normalitat.

Vinós ha explicat que les activitats que es programen tenen a veure amb les preferències dels joves, les que constaten durant l'any. Divendres, hi havia uns 200 inscrits, però la majoria s'apunten al moment i, per tant, la xifra ha superat les 600 persones, més que l'edició anterior, quan hi van participar uns 500 joves.

La principal novetat ha estat un taller i una exhibició de batalla de 'galls' dels rapers espanyols Skone i Chuty, que han ensenyat als joves l'art de la rima improvisada. Chuty va guanyar la Red Bull Batalla de Galls d'Espanya 2017, i Skone es va proclamar campió internacional de la Red Bull Batalla de Galls 2016. L'activitat és la que ha tingut més èxit, amb molta participació al taller.

Durant tota la jornada nocturna, els joves van poder participar en diverses activitats, com un taller de patinet amb l'escola Ungravity Freestyle Company, una classe de 'parkour' amb Leo Urban, un taller de monopatí amb l'Associació de Skate i Snowboard d'Encamp-Andorra (Assea), tornejos esportius de futbol 5, bàsquet 3x3, tennis taula i slots, tallers d'aerografia amb La casa del Marc, amb Marc Vidal, i de polseres de drapet amb El raconet de l'Erika, un torneig multimèdia a càrrec de What you play (organitzadors de la primera lliga de videojocs d'Andorra), inflables i una exhibició de les escoles de dansa Areaesport, Líquid Dansa, TC Company i Primer pas. La jornada ha acabat amb l'entrega de premis entre els participants i una xocolatada.

Totes les activitats han comptat amb molta participació. Un any més, l'Encamp Nit ha estat un èxit i esdevé una activitat de referència per als joves de la parròquia.

L'esdeveniment ha comptat amb un servei gratuït de busos per facilitar el viatge d'anada i tornada a casa dels joves: un autobús ha fet el trajecte des del Pas de la Casa, i un altre des d'Andorra la Vella.