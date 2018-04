El Thyssen posa a prova les habilitats dels seus visitants

Amb motiu del Dia Internacional de l’Art, celebrat ahir, el Museu Carmen Thyssen Andorra va proposar un joc d’enginy a tots els seus visitants, adaptat a diferents edats i nivells de perícia. Els jugadors rebien l’explicació abans d’entrar a la sala d’exposicions i una vegada dins havien de fer servir un díptic fet expressament per a l’ocasió i resoldre les preguntes plantejades amb l’ajuda de les obres originals, les pantalles interactives de les quals disposa el museu, les audioguies i els personal de sala. Tots els qui van resoldre les preguntes plantejades abans de les 13.00 van rebre un petit regal, a més d’un 10% de descompte a la botiga del centre.

Per El Periòdic

