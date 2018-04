Barres que punxen les rodes com a sistema antiterrorista a Escaldes

Aprofitant la inauguració de les obres de remodelació del tram de Vivand a l’avinguda Carlemany, el cònsol menor d’Escaldes-Engordany, Marc Calvet, ha explicat aquest matí que el comú està decidint el sistema de seguretat que s’instal·larà a les travesseres per impedir el pas de vehicles pesants, com grans furgonetes o camions. Calvet ha anunciat que demà es reunirà amb al Servei de Policia per trobar un mecanisme que substitueixi els pivots hidràulics per barres col·locades a 30 centímetres de terra que fan que es punxin les rodes del vehicle i aquest quedi bloquejat. «No es tracta de tancar Carlemany, sinó les travesseres», va explicar. Si la Policia dóna la seva aprovació, ja que és qui s’encarrega d’aquest tipus de mecanismes, el Comú d’Escaldes-Engordany es posarà en contacte amb el d’Andorra la Vella per tal d’implantar un sistema similar al llarg de tot l’eix comercial.



L’activació d’aquest protocol només seria efectiva en moments puntuals, com el Nadal o dies concrets de molta afluència, quan el nivell de risc pot ser més elevat. «Algú ha de determinar quan hi ha perill i el carrer s’ha de tancar. Però llavors no hi haurà accés ni pels veïns», va dir Calvet. Tot i així, va reconèixer que aquest és un problema de «nivell mundial» i són les precaucions que es prenen en llocs emblemàtics com «la Sagrada Família o la Torre Eiffel».



OBRES D’EMBELLIMENT

Pel que fa a les obres d’embelliment, s’espera que el tram entre el carrer Ciutat de Sabadell i l’avinguda de les Escoles, s’allargui fins al 5 d’agost, però que la zona de la plaça dels Coprínceps, estigui finalitzada abans del 23 de juny, coincidint amb la competició de Bàsquet 3x3. Entre els mesos de setembre i desembre es remodelaran els carrers travessers i el tram entre Ciutat de Sabadell i carrer de la Unió.



Respecte a les molèsties que les obres puguin suposar pels vianants, el cònsol menor ha dit que aquests s’hauran de moure per les voreres i travessar el carrer en els llocs habilitats. Si bé la remodelació no suposa cap alteració pel trànsit, sí que afecta a la càrrega i descàrrega que ja fa un parell de mesos que es fa des de l’avinguda Consell de la Terra. L’accés dels veïns també està garantit, excepte els dies puntuals que s’hi treballi davant, i no suposarà cap afectació pels aparcaments privats. Malgrat que des del comú sóncients dels perjudicis que hi podrà haver pels comerciants, asseguren que «no es pot fer d’una altra manera» i «per sort», ha dit Calvet, les voravies es preservaran i «no es foradarà davants els establiments».



El cònsol menor també ha recordat que el cost total de les obres ascendeix a 3,2 milions, dels quals 1,7 milions corresponen al tram que va començar ahir. Calvet ha dit que són «obres senzilles», tot i ser «llargues» perquè es tracta de 2.000 metres quadrats. S’esperà que durant les primeres setmanes es retiri el quitrà central i el mobiliari urbà (que es reposicionarà als voltants de la parròquia) i, després, començaran els treballs més complexos, de connexions a la galeria central i de paviment nou.



El cònsol menor també ha recordat que el futur aspecte de l’avinguda serà «una voravia contínua d’un sol nivell, espai únic i central, sense cotxes i amb més espai pel vianant».