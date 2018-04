La Fundació ONCA ofereix dues propostes musicals per Sant Jordi

L'Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra (ONCA) -entitat impulsada pel Govern d’Andorra i la Fundació Crèdit Andorrà- informa que el dilluns 23 d’abril s’oferiran dues actuacions musicals de la Fundació ONCA organitzades pel comú d’Escaldes-Engordany amb motiu de la festivitat de Sant Jordi.

La primera es titula 'Rock&Pol' i anirà a càrrec de l’artista Joan Hernández. És una proposta de poesia i textos de Martí i Pol, amb guitarra i veu folk-rock. Una barreja interessant que combina el cant, el recitatiu i les cordes de la guitarra, que tindrà lloc a les 13 hores a la plaça Coprínceps.

La segona, 'La perdiu és de qui la caça', a càrrec de la Companyia Tabú, liderada per Laia Capdevila, viola de l’ONCA, i l’actriu Ariadna Pastor, serà a les 20.30 hores, a la biblioteca comunal de la parròquia. A través de 'Les mil i una nits' i el 'Decameró' de Boccaccio s’endinsa en un viatge en què la música i el relat s’entrellacen, es parlen i es fusionen.



Segons Laia Capdevila, “volem explicar-vos contes eròtics, divertits, emocionants i màgics, contes plens de passió i enganys, de violència i elegància, d’enginy i humor, per fer-vos riure i pensar. Per fer-vos sentir vius, perquè feu volar la imaginació, perquè navegueu, lluiteu, balleu i us exciteu amb nosaltres". "També -continua Capdevila- volem parlar-vos de les dones, fer-les protagonistes i apel·lar al seu enginy, la seva determinació, la seva força i, sobretot, al seu plaer. Volem apropar-vos les paraules dels pobles antics…, i deixar la resta en mans de la vostra imaginació". Capdevila conclou que "ens proposem embarcar-vos en un viatge en què la música i la paraula van plegades, Orient i Occident es troben en una explosió de colors i olors, i l’humor i la sensualitat prenen les regnes”.