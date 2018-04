Les obres avancen al ritme previst

Ja ha passat mig any des que es van posar en marxa les obres de remodelació de les piscines i el gimnàs comunals d'Escaldes-Engordany. La previsió inicial era que els treballs s'allarguessin uns divuit mesos, amb la possibilitat que es poguessin escurçar a catorze o quinze mesos. De moment, la reforma avança al ritme previst i es preveu que estigui enllestida el 27 d'octubre, que és la data marcada pel final d'obra, segons ha explicat el conseller d'Esports del comú escaldenc, Jordi Vilanova, en declaracions als mitjans de comunicació. Ara bé, Vilanova no ha descartat que les obres puguin retardar-se o, del contrari, acabar abans del previst.



El conseller d'Esports ha dit que "ara estem en un moment decisori per l'entrega de l'obra", tant pel que fa a Urbanisme, que és qui controla l'obra, com pel que fa a la seva conselleria (Esports i Informàtica), ja que ara és quan han de començar a preveure la maquinària que necessitaran pel gimnàs, les guixetes, els punts d'accés o, també, les càmeres de seguretat i videovigilància. "Estem en un moment crucial on hem de prendre ja les decisions per poder obrir les piscines el més aviat possible", ha remarcat Jordi Vilanova.



Una de les principals novetats seran els nous vestidors que es crearan. Se'n faran uns per a nens i nenes separats, responent així a la demanda de les escoles, per tal que no es barregin amb els adults. Hi ha haurà dos nous vestidors pels monitors i, també, se'n farà un de mixt, que tindrà accés directe a la piscina i serà especial per a minusvàlids i discapacitats que vagin acompanyats d'una persona. Pel que fa als vestidors d'homes i de dones, en el primer s'ha eliminat el jacuzzi, la qual cosa ha permès guanyar molt d'espai i reorganitzar-lo, mentre que el de dones tindrà accés a les piscines sense escales.



Una altra de les millores importants d'aquesta reforma es veurà a la piscina, on es posarà una rajola fosca al terra i es pintaran el sostre i les parets de color blanc, creant una ambientació més moderna. A més, tota la il·luminació serà led i indirecte, que d'una banda suposarà una estalvi energètic i, de l'altra, no molestarà tant als nedadors. En aquesta zona d'aigües també s'instal·larà un gran armari al costat de la piscina petita, per tal de guardar-hi tot el material.



Pel que fa al gimnàs, que abans estava partit en dos, ara s'amplia cap a la banda de la piscina i la part superior quedarà reservada per a les sales de 'fitness', que passaran de les dues que hi havia a quatre. Aquest espai quedarà separat del gimnàs per vidres, de manera que els usuaris no perdran il·luminació. I els pilars d'aquesta zona, que eren rodons, s'han restituït per uns de quadrats. A més, es canviarà la distribució de la recepció, de manera que quedi de cara al públic i tingui un únic punt d'accés. I respecte a la millora en eficiència energètica, cal recordar que, entre d'altres, s'instal·larà una nova caldera i es renovarà tot el sistema de conducció d'aigua termal.



La inversió total prevista per la remodelació del gimnàs i les piscines comunals d'Escaldes-Engordany és de 2,2 milions d'euros, que s'ha fet de manera plurianual. L'any passat es van invertir 500.000 euros, mentre que els 1,7 restants són per aquest 2018.