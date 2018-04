Més divulgació de les construccions en pedra seca

La creació d’una aplicació per divulgar les construccions en pedra seca d’Andorra ja és un compromís ferm. La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, i la propietària de la sala d’exposicions de Cal Pal de la Cortinada, Maria Reig, van signar un conveni a través del qual el Departament de Patrimoni Cultural proporcionarà les dades que figuren en el Registre del patrimoni cultural immoble relatives a les construccions en pedra seca que hi ha al país. Unes dades que s’utilitzaran per elaborar una aplicació tecnològica que reculli tot aquest patrimoni i que serveixi per divulgar-lo al mateix temps que per fomentar-ne la conservació.

Segons estableix el conveni, Patrimoni Cultural durà a terme el treball de camp que sigui necessari per completar l’inventari de les estructures en pedra seca que ja hi ha al Registre del patrimoni cultural immoble. Mentre que Maria Reig és qui finança i impulsa el projecte d’aplicació i qui, per tant, recollirà les dades obtingudes per incorporar-les a l’eina tecnològica. De fet, es preveu que l’aplicació sigui oberta al públic general i que es vagi actualitzant contínuament amb les noves dades que els tècnics del Departament de Patrimoni Cultural vagin recopilant. A més, servirà com a complement de l’exposició d’art que tindrà lloc a Cal Pal de la Cortinada entre el setembre del 2018 i el setembre del 2020.

Mètode històric

La tècnica de construcció en pedra seca consisteix a utilitzar només pedra, mai morter, i s’utilitzava antigament per a estructures sobretot d’alta muntanya, com cabanyes de pastor, però també d’altres que s’ubicaven al fons de la vall, com feixes. Segons va explicar l’historiador David Mas a aquest rotatiu, «al Principat es va utilitzar molt a partir dels segles XVI i XVII perquè és el moment d’auge de la ramaderia ovina a l’alta muntanya».