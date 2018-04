Caldea obté beneficis per primer cop en quatre anys

Caldea-Inúu continua la línia de recuperació econòmica i per primer cop en els darrers quatre exercicis aconsegueix tancar els comptes amb un resultat positiu. Concretament, els números del 2017 presenten un benefici de 200.000 euros (un cop descomptades les amortitzacions) i un flux de caixa de 3,5 milions. Així ho va explicar el director general del termolúdic, Miguel Pedregal, que va destacar que «és una satisfacció i volem continuar en aquesta línia». De fet, l’any passat, el termolúdic ja va assolir, pràcticament, l’equilibri amb tan sols 63.800 euros de pèrdues.



Tot i aconseguir beneficis, però, el resultat encara queda per sota dels 904.000 euros que es van guanyar el 2012, just abans que obrís Inúu i s’hagués de començar a fer front a unes amortitzacions que van comportar pèrdues importants els exercicis següents. Pedregal va destacar que si no s’haguessin de seguir pagant amortitzacions, el flux de caixa ja estaria al nivell de les èpoques d’abans de la crisi.



Veient els números i a l’espera de què decideixi l’assemblea d’accionistes que s’ha de fer al juny, el responsable de la instal·lació es va mostrar convençut que aquest any es tornaran a repartir dividends. «Però la decisió no depèn de la direcció», va insistir.

Any de rècords

Més enllà dels resultats de l’exercici passat, la previsió per al 2018 també és molt positiva. «Fa uns anys que cada any registrem un creixement i al llarg de l’any anem fent rècords que superem», va explicar, recordant que justament durant la Setmana Santa, el dia 31 de març es van registrar 3.600 entrades a Caldea, que és un rècord històric, i quasi 600 a Inúu. «Això ens dona la pista que aquest exercici serà bo. De totes maneres hem consumit només la temporada d’hivern, encara en queda tot l’estiu», va manifestar. En aquest sentit va apuntar que normalment durant els mesos d’estiu «fem força freqüentació i volem de negoci, però és aviat per fer un balanç de com podem acabar l’any». No va amagar, però, que «el primer quadrimestre ha estat força satisfactori i les sensacions són bones».



Freqüentació

L’any passat es van registrar un total de 400.000 entrades al termolúdic, encara que Pedregal considerar que hi ha marge de creixement. «Però no és fàcil», va afirmar. Així, «el gran repte, també a escala de país, són les temporades baixes. Durant la primavera i la tardor sí que tenim capacitat de creixement».



En el cas d’Inúu la tendència també és positiva. Mentre l’any d’obertura només hi va haver 10.000 visites, el 2016 i 2017 s’ha arribat als 60.000. «Ha estat un creixement enorme i estem complint les expectatives». El director de Caldea-Inúu també va posar en relleu la bona acceptació que ha tingut Likids, l’espai dirigit al públic infantil. «Ja han passat per la instal·lació més de 15.000 nens i és un complement molt important, fa que la visita sigui més atractiva per a les famílies i les enquestes de satisfacció són molt positives», va detallar.



A partir d’ara, doncs, el repte és aconseguir la desestacionalització «i incentivar el màxim possible les temporades baixes per fer créixer la freqüentació». D’altra banda també es vol incrementar el tiquet mitjà de les entrades tant a Caldea com a Inúu i aconseguir que es consumeixin més serveis complementaris. Per tot plegat es mantindrà l’increment de preu anyal al voltant de l’IPC i se seguirà treballant amb el club de socis que és un negoci paral·lel que cada vegada «l’utilitzem més i és més exitós».