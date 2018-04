Montobbio deixarà de ser l'ambaixador espanyol a l'agost

El fins ara sisè ambaixador d'Espanya a Andorra, Manuel Montobbio, deixarà la seva missió diplomàtica el proper mes d'agost. La nova destinació serà la representació permanent davant de l'OSCE a Viena, tal com recull el Butlletí Oficial d'Estat Espanyol. Pel que fa al substitut encara no ha estat nomenat de manera oficial i Montobbio ha declinat fer declaracions al respecte, ja que considera que encara li queden mesos de feina al Principat. L'ambaixador va ser nomenat el passat maig de 2014 en substitució d'Albert Moreno. El cap de Govern, Toni Martí, ha agraït la tasca feta i s'ha mostrat satisfet per tenir dos ambaixadors permanents al país. “És una obligació i un gran esforç tenir bona relació amb França i Espanya i els seus ambaixadors”.



Manuel Montobbio és doctor en ciències polítiques, llicenciat en dret i ciències econòmiques i diplomat en alts estudis europeus pel Col·legi de Bruges. Ha estat destinat a les ambaixades d'Espanya a El Salvador, Indonèsia, Guatemala i a Albània, on va ocupar el càrrec d'ambaixador. També ha desenvolupat tasques com les de director del Programa Comunitat Europea-Amèrica Llatina, al ministeri d'Afers Exteriors espanyol, o les de director del gabinet del secretari d'Estat d'Assumptes Exteriors. A banda, Montobbio és cavaller de l'ordre d'Isabel la Catòlica, oficial de l'ordre del Mèrit Civil i és posseïdor de la Medalla de Gratitud de la República d'Albània.