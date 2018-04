Tothom és essencial

És molt complicat dir quina és la figura per excel·lència del MoraBanc Andorra perquè tots els jugadors poden ser la figura a batre, el rival a controlar. I en aquest aspecte rau el punt fort de l’equip: tothom és imprescindible, tothom té el seu paper. Cada jugador és una peça essencial a la pista. En aquest sentit, no hi ha un jugador en solitari que despunti pel que fa a valoració.

En aquesta segona volta, Andrew Albicy i Jaka Blazic són els dos jugadors que més bona valoració tenen, empatats a 147 punts. El francès és, en aquest context, el vuitè millor jugador de la Lliga Endesa en assistències, on n’ha realitzat un total de 118, 4,37 de mitjana per partit. És un jugador que ha anat creixent jornada a jornada i en aquests darrers tres partits ha estat excel·lent amb 12, 25 i 22 punts de valoració en els tres darrers partits respectivament. Ell és un dels jugadors que està liderant la gesta andorrana.

Per altra banda, Blazic és el setè millor anotador de la competició, amb una mitja de 14,3 punts per partit des de l’inici de la competició. És estrany un matx en que baixa per sota dels deu punts de valoració. En aquesta segona volta ha anotat 146 punts. Malgrat això, cal dir que les estadístiques indiquen que al principi de temporada anotava més punts que en aquesta segona volta, però aquest fet es deu a que els rols són més compartits dins l’equip des que Joan Peñarro ha trobat una forma més efectiva de jugar i que s’està convertint en la marca personal de la casa.

Jaka Blazic, anotador

En aquest punt, destaca també que Blazic és el cinquè millor anotador en tirs lliures amb una mitja de quatre punts per partit, però això s’explica perquè és el vuitè jugador que més faltes ha rebut a la competició. És el 13è jugador que més minuts ha jugat i com a anècdota, és el jugador que més taps ha rebut a la competició, amb una mitjana d’1,11 per partit amb un total de 31. Tot i que l’equip és un, els rivals el tenen marcat i, aquest fet, expliquen aquestes xifres.

Amb una valoració de 146, se situa Jaime Fernández. Ell és l’altre jugador que despunta dins del conjunt tricolor. Amb 152 punts anotats en aquesta segona volta, té un encert superior al 40% en tirs de dos i de tres i supera el 80% de l’encert en tirs lliures. És un jugador molt complet: és quinzè al rànquing de la competició en anotació, onzè en assistències, segon en recuperacions, quart en percentatge de tirs de tres intentats/anotats i desè en tirs lliures anotats. Així mateix, també és estrany que la seva valoració se situï per sota dels 10 punts en els partits. Per tant, aquests jugadors representen la fortalesa i la força del conjunt del Principat.

Vlado Jankovic ha marcat un gran creixement en aquesta segona volta i s’està autosuperant

Si volem donar més exemples de la situació de l’equip, veiem que, a més, els següents jugadors més ben valorats també estan empatats en 108 punts de valoració: Vlado Jankovic i Landing Sanè son les altres dues figures de l’equip. En el cas de Sanè la situació es produeix perquè davant el Reial Madrid va ser explosiu i va aconseguir 30 punts de valoració amb 24 punts anotats. Tot i ser un molt bon jugador, no sol estar tan inspirat. Jankovic, en canvi, és molt més regular i sol estar per sobre dels deu punts de valoració en aquesta segona volta. És el jugador que ha marcat un grandíssim creixement i que, dia rere dia, està realitzant millors papers dins l’equip amb valoracions més altes.

Cinc jugadors igualats

Per altra banda, hi ha cinc jugadors que es mouen en el mateix marge de valoració: John Shurna (96 de valoració, 95 punts anotats), Moussa Diagne (97 de valoració, 52 punts anotats), Oliver Stevic (81 de valoració, 73 punts anotats), David Walker (79 de valoració, 80 punts anotats) i David Jelínek (77 de valoració, 96 punts anotats). Diagne és el 14è jugador en el rànquing d’esmaixades de la competició i el 15è en rebots ofensius capturats i Jelinek és el vuitè jugador en percentatge de triples intentats / anotats.

A més, Colton Iverson, que va arribar a l’equip per la segona volta, té 46 punts de valoració i ha anotat 46 punts. Guille Colom és el jugador menys valorat amb 11 punts i 16 punts anotats.

En aquest context, l’equip de Joan Peñarroya està creant una marca pròpia i està revolucionant la competició. El creixement és imparable i en aquestes pròximes jornades ha d’acabar de demostrar del que és capaç. El primer pas passa per aquest diumenge