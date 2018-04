Un referent espartà

La tercera edició de l’Spartan Race a Andorra ja compta amb més de 2.500 inscrits de 38 nacionalitats i es calcula que s’hi podrien apuntar un miler més de persones. Aquest any, com que no és el Campionat d’Europa, s’ha de competir amb la resta de carreres, però haver confirmat ja aquesta xifra suposa un èxit en si mateix.

L’Spartan Race es pot disputar en les categories Sprint, Super, Beast i, com a novetat, en Ultra

Andorra s’ha convertit en un referent dins del calendari europeu Spartan i és un símbol duresa i bellesa. Aquest any, la prova computarà pel Campionat del Món i d’Europa. La prova és una cursa d’obstacles que, en la present edició, com a novetat, a més de les categories Sprint, Super i Beast, es podrà córrer en Ultra, una prova de 50 kilòmetres que tindrà 60 obstacles i que es necessita almenys set hores per completar-la. Es corre per fang, aigua, s’escala muntanyes i turons, es passa per sota filferro d’arç i se salta un foc abans d’entrar a meta. «És una carrera que serveix per fer una transformació en la manera de viure l’activitat física que culmina el dia de la carrera, és un esport diferent», explica Angel Sanz, director de la cursa.

Paral·lelament, se celebra la Spartan Kids, prova on els nens podran gaudir dels obstacles adaptats a la seva edat. Així mateix, hi ha una quarantena de persona dins l’organització i més de 150 voluntaris durant els dies de la prova.

L’edició de 2017 va ser el centre del món de la comunitat espartana perquè se celebrava el Campionat d’Europa de la modalitat. «Des del punt de vista organitzatiu va ser espectacular, també per la responsabilitat i per la nostra part, perquè havíem d’oferir el nostre màxim nivell. Van venir els millors atletes europeus i vam fer un salt en qualitat i en participants», afirma Sanz. «L’any passat ens va nevar i l’esdeveniment es va complicar, ens vam haver d’adaptar a la nova realitat, però malgrat això van venir 4.500 persones», afegeix.

Grans novetats

A més del concepte Ultra, una variant de la prova que arriba per primer cop al mercat d’Espanya, Andorra, Portugal, Grècia i Itàlia, hi haurà altres novetats. «Abans la prova era de 42 kilòmetres, però ara s’ha convertit en una que tindrà vuit quilòmetres més. És una modalitat amb personalitat pròpia i amb èxit dins la comunitat espartana», manifesta Sanz.

Per aquest any, també és important el fet de celebrar-se el mes de juny perquè permetrà gaudir més de la naturalesa i de les instal·lacions. També es farà una experiència més completa en forma de festival on hi haurà música, una zona gastronòmica i una zona d’entreteniment.

El perquè de la prova

Vivim en un moment en el qual ja no val fer només esport, sinó que es practica per obtenir alguna cosa, per estar en forma i, molts cops, necessites una raó que t’inspiri i t’ajudi a fer aquest pas, això representa l’Spartan», explica Sanz. «Tu et pots posar el nivell que vulguis i pots compartir l’experiència amb altres persones. A més, la cursa és la filosofia dels espartans: Som pocs però podem triomfar. És l’esport amb major creixement del món des de l’any 2012», destaca. «Des del moment en el qual et decideixes a apuntar-te a l’Spartan, estàs comprant una oportunitat per transformar-te en el concepte dels obstacles», remarca.

Una aposta guanyadora

L’any 2015 el Comú d’Encamp va proposar a l’organització crear un esdeveniment d’aquesta mena a Andorra. «Vam començar a parlar amb Andorra Turisme i vam veure que aquesta era una cursa destí, és a dir, era el que estàvem buscant perquè ve gent a descobrir el país esportivament i també la seva naturalesa. Aquest fet va en conjunt amb la nostra filosofia Spartan: respecte al medi ambient i molt esport. El primer any, previ al Campionat d’Europa, vam aconseguir congregar a 2.400 persones, va ser un èxit», revela. «Necessitàvem crear una prova transcendental perquè no es pot portar un Europeu on abans no s’ha celebrat res semblant», recorda.

«Aquest és un destí que cap espartà es vol perdre, Andorra s’ha convertit en un referent dins la planificació del calendari dels atletes», afegeix. En aquest sentit, també és un referent internacional: l’any passat van venir esportistes provinents de 61 nacionalitats diferents, de fet el 40% dels inscrits van ser de fora d’Espanya i Andorra, un 20% provenien de França i la resta de la zona d’influència d’Holanda, Itàlia, Regne Unit i Alemanya.