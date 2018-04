Les defenses del ‘cas BPA’ creuen que el recurs serà desestimat

Cal avaluar detingudament com funciona el nou mètode

En tot cas, Corts ha fixat diverses sessions que s’allargarien fins el mes de novembre i que tindrien lloc de dilluns a dijous de 9.30 hores a 15 hores, amb la possibilitat d’allargar-se per la tarda si algun testimoni així ho requerís.

Segons van indicar alguns dels lletrats defensors, els va sorprendre que ja s’hagi fixat una data per reprendre la vista oral sense que el TC s’hagi pronunciat abans ni tan sols sobre si accepta o no el recurs. Sigui quina sigui la decisió final del Constitucional, però, Corts continuarà el judici, ja sigui amb el Govern, els accionistes minoritaris i preferentistes o sense.

Els advocats defensors dels processats en el cas BPA no tenen gaires esperances en què el Tribunal Constitucional (TC) admeti el seu recurs d’empara que demana que el Govern, els accionistes minoritaris i els clients que van comprar preferents deixin de ser part en el judici. La desconfiança arriba després que ahir al matí el Tribunal de Corts notifiqués a les parts que el judici es reprendrà el 17 de setembre, amb la finalitat de donar prou marge de temps al TC per contestar el recurs.

Per Lídia Raventós



