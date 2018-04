Obertes les preinscripcions a la Universitat d'Andorra per al curs 2018-2019

La Universitat d’Andorra (UdA) ha informat aquest dimecres que ha obert el període de preinscripcions per al proper curs 2018-2019, un tràmit que es formalitza fàcilment al web uda.ad a través del seu formulari de preinscripció en línia.



Així, pel que fa als estudis universitaris presencials de primer cicle (bàtxelors europeus de tres anys), està oberta la preinscripció a Administració d’empreses, Ciències de l’educació, Infermeria i Informàtica. Els bàtxelors en Informàtica i en Administració d’empreses també s’ofereixen en formats virtual i semipresencial, i en modalitat de doble bàtxelor.



Al mateix temps està oberta la preinscripció als estudis virtuals en Comunicació, Dret, Humanitats i Llengua catalana, als quals s’afegeixen els estudis virtuals de segon cicle (màsters europeus de dos anys) en Administració d’empreses (MBA), Enginyeria informàtica i Dret.



A banda dels graus europeus, l’UdA ofereix una formació d’ensenyament professional superior (diploma professional avançat de dos anys), en aquest cas en Administració i finances. Es tracta d’una especialitat adaptada a les necessitats del sistema productiu, i això fa que, en finalitzar els estudis, els alumnes s’integrin amb facilitat al mercat laboral.



Pel que fa als estudis d'extensió universitària, també s’ofereixen diversos postgraus i cursos d’actualització, a més dels nombrosos cursos d'actualització virtuals amb continguts específics d'Andorra, que s'integren dins del programa Aula Lliure. Completen l’oferta de l’UdA el Programa de doctorat (tercer cicle) i el Curs d’accés als estudis d'ensenyament superior per a persones més grans de 25 anys.



A més del seu ple reconeixement a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior, amb els primers cicles de tres anys de durada i les dobles titulacions, l’UdA destaca pel seu multilingüisme, amb una part de la docència en anglès, i per la combinació de modalitats (presencial, virtual i semipresencial) en la configuració dels plans d'estudis, que inclouen, a més, pràctiques i estades a l’exterior.