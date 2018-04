Torres destaca que el trànsit millorarà a Sant Julià

En el marc del projecte de desviament de trànsit a Sant Julià de Lòria, el Govern ha adjudicat, aquest dijous, una altra part de les obres de la fase 1 de remodelació de l'enllaç entre la CG1 i la CS de Fontaneda. Es tracta del pont Isidre Valls, que unirà l'avinguda Francesc Cairat amb la futura desviació. Aquesta construcció tindrà un cost d'1,8 milions d'euros i s'executarà en un termini previst de 15 mesos. Això provocarà canvis de circulació pel que fa a la mobilitat d'entrada i sortida a la parròquia laurediana, ja que hi haurà doble carril tant de pujada com de baixada (des de Santa Coloma fins a la duana): els vehicles que es desplacin direcció a Espanya ho podran fer per la nova desviació, mentre que els que pugin cap al Principat seguiran passant per la CG1. Tot i així, des del ministeri d'Ordenament Territorial no s'ha volgut treure la totalitat del trànsit del nucli de Sant Julià, per tal de no perjudicar ni els comerços ni la parròquia.



Ara quedarà pendent la construcció de la futura desviació per l'antic càmping Huguet, que el Govern pretén licitar el proper mes de setembre i adjudicar abans que s'acabi aquest any, amb un termini d'execució de 12 mesos. Actualment, estan en marxa les obres de la rotonda de Fontaneda, que es van adjudicar a finals de l'any passat per 2,7 milions d'euros i un termini d'execució de 18 mesos. L'objectiu, segons el ministre d'Ordenament Territorial, Jordi Torres, és que la totalitat de les obres d'aquesta fase 1, que ascendeixen a uns 8 milions d'euros, estiguin acabades el desembre de 2019. Torres ha visitat els treballs aquest dijous, acompanyat del ministre d'Economia, Competitivitat i Innovació, Gilbert Saboya, i del responsable de Salut, Carles Alvarez Marfany.



D'aquest projecte de mobilitat a Sant Julià de Lòria ja estan en funcionament les fases 3 i 4, que són el túnel de la Tàpia i els seus accessos d'Aixovall, respectivament. Pel que fa als treballs de la fase 2, el ministre Jordi Torres ha explicat que dependran de la previsió pressupostària i del funcionament que tingui aquesta part de la desviació. "Nosaltres tenim molt bones expectatives de com podrà anar el trànsit en aquesta zona", ha dit Torres, que ha recordat que s'està dinamitzant i condicionant espais de la parròquia laurediana per tenir un trànsit més fluid. Sobre les places d'aparcament, el responsable d'Ordenament Territorial ha manifestat que es mantindran totes les existents i, fins i tot, se'n crearan algunes d'addicionals; mentre que la plaça que hi havia al costat del pont de la Fontaneda es recuperarà un cop finalitzin les obres actuals.



Per la seva banda, el cònsol major del comú de Sant Julià de Lòria, Josep Miquel Vila, també s'ha sumat a la visita a les obres, on ha remarcat que era una necessitat poder-les fer, per tal de donar viabilitat tant al país com a la parròquia. Vila ha assegurat que la col·laboració amb el Govern és "bona" i que des del departament d'obres del comú s'han fet alguns suggeriments, com ara que hi hagi les connexions adients, que l'entrada al poble sigui fàcil, i que la circulació d'entrada i sortida sigui segura, entre d'altres.