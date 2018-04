Tot es decidirà a la pròxima jornada de la lliga

L’UE Engordany havia de perdre ahir si el Vallbanc FC Santa Coloma volia ser campió de lliga però, al final, va guanyar per 1 a 0 a l’R. Tic Tapa Sant Julià. Aquest resultat també beneficia a l’FC Lusitans, que necessitava una derrota dels lauredians per poder mantenir les seves aspiracions a Europa. Jamal Zarioh va anotar al minut 10 del partit el gol d’or que ajorna una setmana més el desenllaç de la competició.

D’aquesta manera, a la propera jornada, Santa Coloma i UE jugaran un partit que es pot considerar una final. Els colomencs poden adjudicar-se el campionat amb una victòria o un empat, però una derrota els obligaria a esperar a la darrera jornada per proclamar-se campions en cas de no perdre. En aquest sentit, una victòria de l’Engordany, els deixaria a només un punt dels líders de la competició.

En el duel pel tercer i quart lloc, FC Lusitans i R. Tic Tapa Sant Julià jugaran també una gran final perquè el Lusitans necessita guanyar si vol mantenir les seves aspiracions a Europa i, de pas, salvar tota la situació econòmica que va patir la setmana passada. En aquest sentit, i sabent que encara es tenen opcions, no es preveu que cap jugador marxi de l’equip abans de temps i esperaran al final i a veure com es resolen les coses. En aquest sentit caldrà veure també si els jugadors cobren entre finals d’aquesta setmana i la següent.

Emiliano González, tècnic del Lusitans, va explicar ahir que «encara tenen opcions i aquesta exigeix guanyar o guanyar el diumenge. Necessitem vèncer i que després empatin o perdin». «El Sant Julià va punxar i encara tenim una bala a la recambra», comentava. Tanmateix ara el problema és que «al partit estarem amb 11 justos» però igualment, es jugarà per «aprofitar aquesta darrera oportunitat». En aquest darrer partit, al principi del matx els van pillar despistats perquè «potser estaven relaxats o amb por» quan el Santa Coloma va fer els dos primers gols molt seguits.

Lluita per la permanència

El Nóbrega Constructora FC Encamp A serà previsiblement equip de segona divisió després de complicar-se un poc més ahir contra l’UE Santa Coloma, quan va perdre per 2 a 0 amb gols d’Arturo Riestra i David Maneiro. L’FC Encamp ara té més difícil que mai jugar la promoció. Per altra banda, l’ Inter Club Escaldes va guanyar per 0 a 3 a la Penya Encarnada d’Andorra. Així, tot segueix sense canvis a la classificació.