Formació sobre 'blockchain' a la universitat d'estiu de l'UdA

Torna l'Aula d'Estiu, la universitat d'estiu de l'UdA. La tercera edició arriba amb una àmplia oferta de cursos d’estiu emmarcats en diverses àrees del coneixement per a tots els públics, des d’estudiants i professionals de l’ensenyament a qualsevol persona interessada. La preinscripció i matrícula es formalitza a través del formulari en línia al web uda.ad. Del 7 de juny al 5 de juliol, hi ha a l’abast del públic una tria de cursos de cinc temàtiques específiques diferents. Destaquen, per exemple, la formació sobre la nova tecnologia 'blockchain' o el seminari sobre alimentació en situacions d’estrès, així com la fotografia terapèutica, full de càlcul avançat i la pràctica reflexiva com a eina d'aprenentatge. Les classes es fan íntegrament a la Universitat d’Andorra, i es lliurarà un certificat d’assistència per a cada curs a les persones que assisteixin al 80% de les sessions. Per als estudiants, a més, l’assistència està acreditada per l'UdA amb crèdits europeus de lliure elecció, en proporció a la durada del curs.