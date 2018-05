Les sancions imposades per la Policia es dupliquen en sis anys

La Policia va imposar l’any passat 14.818 sancions, el doble que l’any 2011, segons va explicar el director del cos, Jordi Moreno. Les dades facilitades assenyalen el 2016 com a punt d’inflexió, ja que les multes van augmentar un 68%, respecte de les registrades l’any anterior. És a dir, la Policia va passar d’interposar 8.821 sancions el 2015 a registrar-ne 14.807 al llarg del 2016. El creixement entre el 2016 i el 2017 va ser poc significatiu, de només 11 sancions i durant el primer trimestre de 2018 es van imposar 1.798 multes, fet que fa pensar que si se segueix un ritme continu en les sancions, el 2018 es tancaria amb un decreixement de les infraccions notificades pels agents.



trànsit

La majoria de les sancions tenen l’origen en les infraccions de trànsit, segons explica el director de la Policia: «Les campanyes de circulació són una de les línies mestres de la direcció i estan donant resultats». Tanmateix, Moreno assegura que «la prevenció també és una prioritat perquè no serveix de res sancionar si la persona no fa seu el missatge», diu mentre signa al seu despatx una sèrie de documents que explica que són aprovacions per a la retirada del carnet de conduir dels infractors, «cada dia n’he de signar un munt», lamenta.

El director de la Policia alerta que la Llei de Seguretat Pública augmenta les sancions econòmiques

Per al director de la Policia, l’adquisició del radar pistola va significar un augment notori de les multes. «Les campanyes per a la seguretat del trànsit que desenvolupem i l’adquisició del nou radar de pistola són el que ha fet incrementar les sancions. La gent sap més o menys on hi ha el radar fix, o quan veia el cotxe radar disminuïa també, però la pistola la podem posar en llocs que no t’esperes», reflexiona Moreno, qui explica que està donant resultats «especialment bons a les urbanitzacions, on la gent es queixava molt» de les velocitats que alguns vehicles arribaven a assolir. «Poder posar el radar pistola en aquests llocs és el que ha permès pujar tant aquestes sancions», valora.

De la mateixa manera, el director del Cos de Policia també va reconèixer que la major presència de radars fixos al país també ha provocat més notificacions de sancions.

cinturó de seguretat

«A set anys vista [2011-2018] hem pogut reduir la circulació sense cinturó. La gent ja s’està sensibilitzant de conduir cordats», va apreciar positivament Moreno. I no són només apreciacions de paraula, segons els registres del cos, l’any 2011 hi va haver 1.253 sancions i l’any passat, 343; és a dir, un decreixement del 73% d’aquest tipus d’infracció que Moreno atribueix a «l’efecte de les campanyes». I adverteix: «Les sancions econòmiques per no portar el cinturó i parlar pel telèfon mentre es condueix augmenten considerablement amb la recentment aprovada Llei de Seguretat Pública».

alcohol al volant

Tot i que les sancions per alcoholèmies per sobre del límit permès han augmentat des del 2011, ho han fet de manera molt més moderada. Fa set anys hi va haver 226 sancions al respecte i l’any passat, 324; el que representa un augment del 43%: «Una tendència estable però més estable», segons Moreno.

El radar pistola, un format reduït per a mesurar la freqüència de retorn de les ones

El radar pistola és un tipus de giny especialitzat que, com d’altres radars, fa ús de l’efecte Doppler, és a dir, la variació de la freqüència de qualsevol ona emesa per un objecte en moviment. El radar pistola pot ser sostingut a les mans però, per a major precisió, és recomanable recolzar-lo sobre un suport fix, com ara un trípode. L’origen es troba en la indústria militar dels Estats Units.

Hi ha dos tipus de radars pistola, els estàtics i els mòbils. Els segons s’utilitzen sobretot en autopistes i des de vehicles de control en moviment. La tecnologia que utilitzen és més complexa i poden controlar la velocitat d’altres objectes tant per davant com per darrere.