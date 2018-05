La permanència dels Isards es decidirà als despatxos

El rugbi andorrà va viure una jornada negra aquest passat dissabte quan va perdre la categoria al Campionat d’Europa, després d’empatar a 18 contra Croàcia a l’Estadi Nacional. La temporada vinent, l’equip hauria de jugar a la Conferència Sud 2 europea.

Malgrat això, podria ser que l’equip no perdés la categoria, ja que Rugby Europe estudia una reestructuració de les diferents lligues, i per tant, els Isards podrien acabar en un grup diferent, fet que significaria no perdre la categoria, ja que aquesta, en teoria, desapareixeria. No obstant, ara per ara, només es poden fer suposicions perquè no serà fins aquest octubre quan es decideixi el futur de la competició, mes en el qual se celebrarà l’assemblea general.

«No sabem ben bé què passarà, però igualment no hi haurà moltes diferències perquè Malta no vol pujar», explica David Ferré, president de la Federació Andorrana de Rugbi. «Pot ser que al final, per decisions administratives, mantinguem la categoria, però no té molta importància perquè sempre anem pujant i baixant i sempre ens anem enfrontant als mateixos equips», comenta.

Per la seva part, Dani Raya, internacional absolut, prefereix «mantenir la categoria», però «com que no se sap i no hi ha res segur, el que s’ha de fer és pensar que baixem i ja veurem què passa». En aquesta línia es mostra també el seleccionador nacional Peter Lucas: «Potser tornen a canviar el sistema una altra vegada, però si no, competirem contra equips més fluixos», explica. «El sistema actual és molt poc dinàmic i, a més, contra Malta, no pintem res, no és gaire útil», es queixa. «El problema en tot això és que Malta no vol pujar i, si tenim equips tan superiors amb aquesta actitud, no tirarem endavant», remarca. «No volen pujar pels beneficis econòmics», recorda.

Les conseqüències del descens

Ferré creu que el descens «no tindrà conseqüències» perquè «si mirem els resultats, podríem estar a mitja taula tranquil·lament però jugaríem al mateix nivell». «Estic content amb la imatge de l’equip i no tinc cap sensació de decepció, el dissabte hi havia molta gent al camp, feia molts anys que no teníem aquest públic... Hi havia prop d’un miler de persones», destaca. «Estava a petar i el dinar solidari Joan Petit va ser un èxit».recordava.

Per altra banda, Raya creu que el descens «no és ni molt menys una bona notícia» perquè «és un reflex de la situació que tenim ara en el rugbi, on competim amb un grup molt dur i on per culpa de la mala sort, se’ns han escapat tres partits». «Estic content amb la imatge que vam donar dissabte perquè no té res a veure amb les anteriors», afegeix. Lucas, per la seva banda, explica que «es va donar la millor imatge d’aquesta temporada i es va donar la cara contra Croàcia. No vam salvar la categoria però estic content perquè físicament érem més petits que ells». A més, Josep Magallón, seleccionador nacional, se sent bé però «té un mal sabor de boca» pel resultat. «S’ha de tenir en compte la mancança que tenim a primera línia, així com tot el que vam patir a les melés», recorda. «Sabíem que seria un grup molt difícil i ara vivim un relleu generacional», destaca.

Tornar a pujar

«El nostre objectiu, si baixem, serà tornar a pujar», afirma Raya. «Hem de treballar més i més dur i hem d’anar progressant», explica. Així mateix, Ferré manifesta que «no volem fer canvis» i que «seguirem en aquesta línia». «No tenim cap problema amb la categoria perquè estem ressituant la base i, per tant, baixar, no seria un fracàs». «D’aquí a quatre anys tindrem un equip que serà del millor que haurem tingut mai», revela. «L’objectiu a llarg termini és pujar de categoria amb la nova base, perquè les coses s’estan fent i començaran a sortir bons jugadors», manifesta.

«El principal problema avui és la mancança de pilars i taloners, si no ho solucionem serà un problema bastant greu pel futur», adverteix Magallón.