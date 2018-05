El Govern pren nota de cara a futurs concursos públics

El ministre portaveu, Jordi Cinca, ha posat en relleu –davant la sentència del Tribunal Superior anul·lant l’adjudicació de la construcció de l’Estació Nacional d’Autobusos, arran d'una demanda que havia presentat el Col·legi Oficial d’Arquitectes– que el ha de fer l’executiu és “prendre nota de la consideració” del Superior i “tenir-la present si mai es torna a donar una circumstància similar”.



L’executiu va adjudicar a l’empresa que havia guanyat la licitació per urbanitzar la zona del Prat del Rull la construcció de l’Estació Nacional d’Autobusos, sense haver convocat cap concurs, ja que s’argumentava que formaven part del mateix projecte, que es tractava d’una “obra annexa”, tal com ha destacat Cinca i que, per tant, la mateixa empresa les podia fer totes dues. El Superior, però, ha considerat que es tractava de dues obres independents. “El tribunal ha determinat que el criteri del Govern no era l’encertat”, ha conclòs el ministre portaveu, remarcant que davant aquesta sentència l'executiu "no ha de fer res” més enllà de tenir en compte aquesta resolució quan es faci una obra similar a la de l’estació d’autobusos.