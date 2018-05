Domi Trastoy corona el Cho Oyu

Trastoy havia completat la setmana passada el procés d’aclimatació i estava a l’espera d’aconseguir el repte, però les condicions meteorològiques eren complexes i els vents obligaven a ser molt prudents. Així mateix, l’alpinista va dormir ahir al camp 1 i s’espera que avui arribi al camp base. En aquest sentit, l’andorrà podria plantejar-se pujar un altre vuit mil abans de tornar a casa. Com a dada curiosa cal destacar que l’any passat va coronar el Makalu quan el MoraBanc havia aconseguit entrar al play-off i va ser precisament ahir, quan el MoraBanc va tornar a repetir la gesta, que ell va repetir una nova fita d’aquesta mena.

Per El Periòdic

