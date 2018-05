Verdú passarà per quiròfan la setmana que ve

L’esquiador Joan Verdú, que es va lesionar del genoll dret fa prop d’un mes, passarà per quiròfan el pròxim 22 de maig a Barcelona. Verdú pateix un esquinç d’alt grau dels lligaments lateral intern i creuat anterior i s’havia d’esperar unes setmanes perquè la inflamació de la zona afectada baixés. L’esportista estava fent una sessió de bicicleta quan en un tram mullat va caure, va fer un mal gest al genoll i se li va quedar travat provocant la lesió.

«Em trobo bé, aquest mes he estat fent el poc que podia fer per baixar la inflamació», explica Verdú. En aquest sentit, l’esquiador es va fer ahir una ressonància per descartar que no hi hagués cap altra lesió. «Em sento bé d’ànims, sobretot necessito paciència, ara per ara, el que vull és que passi l’operació, a partir del 22 ja estaré més tranquil i em posaré a la feina i estaré més ocupat», assenyala.

«He d’intentar cuidar el genoll i no pensar massa en coses dolentes perquè l’objectiu és estar preparat de cara l’hivern», destaca. Així mateix, al principi de la lesió «va ser dur» perquè «estic tota la temporada jugant-me el físic a les carreres i que arribi la lesió d’aquesta manera al final de temporada, després d’haver-ne fet un de tan bona doncs ratlla bastant». Així i tot, confessa haver estat desanimat durant les primeres setmanes però «ara estic mirant de cara endavant» perquè «l’important és recuperar-se, tornar al meu nivell i seguir creixent».

La recuperació s’estima que serà de vuit mesos. Es perdrà la pretemporada i part de la pròxima temporada. «Fins que no s’hagi fet l’operació no podré dir exactament el què, però en vuit mesos vull estar al 100%», manifesta. Segons Marc Visa, director tècnic de la FAE, «l’important és recuperar bé i intentar arribar el millor possible».